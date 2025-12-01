Arabanızın lastik değişiminde yapılan tek hata jantlarınızı hurdaya çevirebilir! İşte hayat kurtaran yöntem

Lastik değişimi veya bakımı esnasında bijon somunlarını sökerken ya da takarken kullanılan standart lokmalar, tekerleklerin en değerli parçalarından biri olan jantlarda istenmeyen çizik ve hasarlara yol açabiliyor. Ancak piyasada bu sorunun önüne geçmek için özel olarak tasarlanmış bir çözüm mevcut: Çizmez (Non-marring) bijon lokmaları.

SlashGear'ın haberine göre, çizmez bijon lokmaları jantlarınızı kozmetik hasarlardan korumak amacıyla tasarlandı. Temel yapısı çelikten oluşsa da, lokmanın dış duvarları dayanıklı bir polimerden yapıldı ve yumuşak bir bileşen kılıfıyla kaplandı. Özel tasarımı sayesinde lokma ile jant arasında doğrudan metal-metale teması engeller.

Özellikle lokmanın kayarak jantın yüzeyiyle temas ettiği anlarda, çizik ve ezik oluşma riskini en aza indirir. Yüksek tork gücüne dayanacak şekilde tasarlanan lokmalar, iç kısımlarındaki darbeye dayanıklı çekirdek sayesinde yüksek performans sunar.

DOĞRU KULLANIM VE JANT KORUMA İPUÇLARI

Çizmez lokmaların tam potansiyelinden yararlanmak için doğru uygulamalar da önemli:

Doğru boyut seçimi: Her lokmada olduğu gibi, bijon somunlarınıza uygun doğru boyutu seçtiğinizden emin olun. Piyasada bulunan birçok çizmez lokma seti, boyutlandırmayı kolaylaştırmak için renk kodlu olarak sunuluyor.

Torklama işlemi: Bijon somunlarını önce elle vidalamak, ardından ise üreticinin tavsiyelerine uygun olarak yıldız şeklinde sıkmak gerekir.

Darbeli anahtar kullanımı: Darbeli anahtar (impact wrench) kullanırken dikkatli olmak gerekir. Her ne kadar lokma koruma sağlasa da, yanlış kullanım hasara yol açabilir. Bir araştırmaya göre, darbeli anahtarı vücuda yakın tutmak, omuzları rahat ve dirsekleri hafif bükük konumda kullanmak yükü azaltan tercih edilen duruştur.

Bakım ve kontrol: Kılıfları aşınma belirtileri açısından düzenli olarak kontrol edin ve kullanmadan önce kirlerden temizleyin.

Dikkat edilmesi gerekenler: Aşırı sıkışmış bağlantı elemanlarını sökmek için çizmez lokmaları kullanmaktan kaçının. Bu tür zorlu işlemler için standart darbeli lokmalar daha uygun.