Bugün derbi var mı, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bekleyiş sürüyor

Trendyol Süper Lig'de takımların şampiyonluk mücadelesi sürerken bu akşamın maç programı da belli oldu. Nefes kesen karşılaşmalarda serüven devam ederken taraftarlar bugün derbi var mı araştırmasına başladı.
Süper Lig'de bugünün maç programına göre Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak. Nefes kesen derbi için binlerce taraftar Chobani Stadyumu'na akın edecek.
Bugünün maç programında Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi yer alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek.
Futbol – 00:30
Boca Juniors - Argentinos Jrs.
Arjantin Primera Division
Spor Smart – Smart Spor HD
Futbol – 13:00
Fenerbahçe - Galatasaray
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
Futbol – 16:00
Türkiye - Arnavutluk
Kadınlar Hazırlık Maçı
TRT Spor
Futbol – 20:00
Samsunspor - Alanyaspor
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 2
Futbol – 20:00
Fenerbahçe - Galatasaray
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 1
Futbol – 20:00
Adana Demirspor - Hatayspor
Trendyol 1. Lig
TRT Spor – Bein Sports Max 1
Futbol – 22:45
Bologna - Cremonese
İtalya Serie A
S Sport 2 – Tivibu Spor 1 – S Sport Plus
Futbol – 23:00
Rayo Vallecano - Valencia
İspanya La Liga
S Sport – S Sport Plus
Futbol – 23:00
Barracas Central - Gimnasia La Plata
Arjantin Primera Division
Spor Smart – Smart Spor HD