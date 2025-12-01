Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, mesajı görür görmez soluğu savcılıkta aldı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, O Kız gibi dizilerde rol alan Dilin Döğer, Uzak Şehir dizisindeki Zerrin karakteriyle beğeni topladı. Dilin Döğer, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini belirterek soluğu savcılıkta aldı.

DİLİN DÖĞER ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Ünlü oyuncu Dilin Döğer, sosyal medyadan aldığı tehdit mesaj sonrası korkuya kapıldı. Soluğu savcılıkta alan Dilin Döğer, şikayet dilekçesinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi. Savcılık, soruşturma başlattı.

Takipçinin kendisini İngilizce yazıyla ölümle tehdit etmesi üzerine oyuncu soluğu adliyede aldı. Oyuncu gerçek adını ve fotoğrafını gizleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Paylaşımla birlikte büyük korkuya kapıldığını dile getiren oyuncu kendini gizleyen kişinin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncunun şikayeti sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlattı.