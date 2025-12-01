Menü Kapat
14°
 Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, mesajı görür görmez soluğu savcılıkta aldı

Bu sezonunun en çok konuşulan yapımı Uzak Şehir'de Zerrin karakteriyle yer alan Dilin Döğer, sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi alınca soluğu savcılıkta aldı. Döğer, şikayet dilekçesinde ise haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, mesajı görür görmez soluğu savcılıkta aldı
01.12.2025
01.12.2025
saat ikonu 11:29

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, O Kız gibi dizilerde rol alan , Uzak Şehir dizisindeki Zerrin karakteriyle beğeni topladı. Dilin Döğer, üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle edildiğini belirterek soluğu savcılıkta aldı.

DİLİN DÖĞER ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Ünlü Dilin Döğer, sosyal medyadan aldığı tehdit mesaj sonrası korkuya kapıldı. Soluğu savcılıkta alan Dilin Döğer, dilekçesinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi. , soruşturma başlattı.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, mesajı görür görmez soluğu savcılıkta aldı

Takipçinin kendisini İngilizce yazıyla ölümle tehdit etmesi üzerine oyuncu soluğu adliyede aldı. Oyuncu gerçek adını ve fotoğrafını gizleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, mesajı görür görmez soluğu savcılıkta aldı

Paylaşımla birlikte büyük korkuya kapıldığını dile getiren oyuncu kendini gizleyen kişinin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncunun şikayeti sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, mesajı görür görmez soluğu savcılıkta aldı
#sosyal medya
#tehdit
#savcılık
#oyuncu
#şikayet
#dilin döğer
#Ölümle Tehdit
#Magazin
