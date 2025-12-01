Bugün maç var mı, kimin maçı var? 1 Aralık maç programı

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugünün maç programına göre derbi oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 20.00'de Chobani Stadyumu'nda karşılaşacak.
Futbol – 00:30
Boca Juniors - Argentinos Jrs.
Arjantin Primera Division
Spor Smart – Smart Spor HD
Futbol – 13:00
Fenerbahçe - Galatasaray
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
Futbol – 16:00
Türkiye - Arnavutluk
Kadınlar Hazırlık Maçı
TRT Spor
Futbol – 20:00
Samsunspor - Alanyaspor
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 2
Futbol – 20:00
Fenerbahçe - Galatasaray
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 1
Futbol – 20:00
Adana Demirspor - Hatayspor
Trendyol 1. Lig
TRT Spor – Bein Sports Max 1
Futbol – 22:45
Bologna - Cremonese
İtalya Serie A
S Sport 2 – Tivibu Spor 1 – S Sport Plus
Futbol – 23:00
Rayo Vallecano - Valencia
İspanya La Liga
S Sport – S Sport Plus
Futbol – 23:00
Barracas Central - Gimnasia La Plata
Arjantin Primera Division
Spor Smart – Smart Spor HD