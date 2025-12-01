Menü Kapat
Dünya
ABD ve Ukrayna heyetleri görüştü: Masada Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceği vardı

ABD ve Ukrayna heyetleri, Rusya ile savaşı sonlandırmak için görüşmelerini gerçekleştirdi. İki Ukraynalı yetkili, görüşmede, savaş sonrası Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklanıldığını ifade etti.

ve heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida'da ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya geldi. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan iki Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, görüşmede, 'savaş sonrası sınırların' ele alındığı açıklandı.

ABD ve Ukrayna heyetleri görüştü: Masada Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceği vardı

'RUSYA İLE FİİLİ SINIRIN NEREYE ÇİZİLECEĞİ'

İki Ukraynalı yetkili, beş saatlik görüşmelerin "yoğun" ancak "verimli" geçtiğini belirterek, toplantıdaki neredeyse tek tartışma konusunun sınırların kontrolü olduğunu ve barış anlaşması kapsamında Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklanıldığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililerden biri, toplantı sonrası Axios'a yazdığı mesajda, "Yoğundu ama olumsuz değildi. ABD'nin ciddi çabalarını gerçekten takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Ukrayna heyetleri görüştü: Masada Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceği vardı

BARIŞ İÇİN MÜZAKERELER

Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff​​​​​​​ ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i arayarak görüşmeler hakkında bilgi verdi.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

