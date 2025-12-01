Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti İngiltere'ye taşındı! Gerekçeleri eleştiri aldı

Oyuncu Müge Boz ile eşi basketbolcu Caner Erdeniz İngiltere'de yaşamaya karar verdi. 2 çocuklu çift İngiltere'ye çocuklarının eğitimi için taşındıkları söyleyince ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti İngiltere'ye taşındı! Gerekçeleri eleştiri aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 11:02

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çocuklarıyla birlikte 'yi terk etmeye karar verdi. 2 çocukları olan çiftin ülkeden gitme sebebi sosyal medya X'te tartışma konusu oldu.

MÜGE BOZ İLE CANER ERDENİZ ÇİFTİ TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

Basketbolcu Caner Erdeniz ile oyuncu Müge Boz, 2019'da Barselona'da nikâh masasına oturmuş ve ilk olarak kızları Vina daha sonra da oğulları Rika dünyaya gelmişti. 2 çocuklu mutlu bir aile tablosu çizen çift son olarak aldıkları kararla takipçilerini şaşırttı.

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti İngiltere'ye taşındı! Gerekçeleri eleştiri aldı

Caner Erdeniz ve Müge Boz, 'da sahip oldukları evi kapatmayarak 'ya taşınmaya karar verince sosyal medyada da gündem oldu.

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti İngiltere'ye taşındı! Gerekçeleri eleştiri aldı

Müge Boz ile Caner Erdeniz'in bu kararına bazı takipçileri, "Eğitim Türkiye'de yok mu?" "Parayı burada kazanıp harcamasını orada yapıyorlar" dedi.

