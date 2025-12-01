Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti İngiltere'ye taşındı! Gerekçeleri eleştiri aldı

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çocuklarıyla birlikte Türkiye'yi terk etmeye karar verdi. 2 çocukları olan çiftin ülkeden gitme sebebi sosyal medya X'te tartışma konusu oldu.

MÜGE BOZ İLE CANER ERDENİZ ÇİFTİ TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

Basketbolcu Caner Erdeniz ile oyuncu Müge Boz, 2019'da Barselona'da nikâh masasına oturmuş ve ilk olarak kızları Vina daha sonra da oğulları Rika dünyaya gelmişti. 2 çocuklu mutlu bir aile tablosu çizen çift son olarak aldıkları kararla takipçilerini şaşırttı.

Caner Erdeniz ve Müge Boz, İstanbul'da sahip oldukları evi kapatmayarak Londra'ya taşınmaya karar verince sosyal medyada da gündem oldu.

Müge Boz ile Caner Erdeniz'in bu kararına bazı takipçileri, "Eğitim Türkiye'de yok mu?" "Parayı burada kazanıp harcamasını orada yapıyorlar" dedi.