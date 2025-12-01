'Akdeniz sularının en büyük balığı' esnaf tezgahında! Tam 138 kilo geldi

Hatay’ın Dörtyol açıklarında yakalanan 138 kiloluk dev kılıç balığı, hem balıkçıları hem de tezgah başındaki vatandaşları şaşkına çevirdi. Akdeniz'de rastlanan dev hayvan, günün en çok konuşulan olayı oldu.

Boyutu ve görünümüyle merak uyandıran kılıç balığı, balıkçılar için de unutulmaz hatıra oldu. Balıkçı Sami Bülbül, devasa kılıç balığının Dörtyol açıklarında yakalandığını belirterek, Akdeniz sularının en büyük balığının kendilerinde olduğunu ifade etti.

UZUNLUĞU TAM 3 METRE

Bülbül, "Tam tamına 138 kilogram kılıç balığı. Dörtyol açıklarında yakalandı. Yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip, devasa maşallah. Akdeniz'in en büyük balığı ve sardalya sürüsü içinde yakalandı. Büyük balıklar, küçük balıkları sahile sürüyor" dedi.

Daha önce bu kadar büyük bir balık görmediğini ifade eden Mahmut Yılmaz ise, "Ben çok balık gördüm ama bu kadar büyük balık görmemiştim. Denizlerde böyle bir balığın derinlerde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.