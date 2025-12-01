Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

'Akdeniz sularının en büyük balığı' esnaf tezgahında! Tam 138 kilo geldi

Hatay'da balıkçı ağlarına takılan 138 kilogram ağırlığındaki dev kılıç balığı, yaklaşık 3 metrelik boyuyla tezgahların ilgi odağı haline geldi. Balıkçılar Akdeniz sularının en büyük balığının kendilerinde olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 10:57

’ın açıklarında yakalanan 138 kiloluk dev kılıç balığı, hem balıkçıları hem de tezgah başındaki vatandaşları şaşkına çevirdi. Akdeniz'de rastlanan dev hayvan, günün en çok konuşulan olayı oldu.

Boyutu ve görünümüyle merak uyandıran kılıç balığı, balıkçılar için de unutulmaz hatıra oldu. Balıkçı Sami Bülbül, devasa kılıç balığının Dörtyol açıklarında yakalandığını belirterek, Akdeniz sularının en büyük balığının kendilerinde olduğunu ifade etti.

'Akdeniz sularının en büyük balığı' esnaf tezgahında! Tam 138 kilo geldi

UZUNLUĞU TAM 3 METRE

Bülbül, "Tam tamına 138 kilogram kılıç balığı. Dörtyol açıklarında yakalandı. Yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip, devasa maşallah. Akdeniz'in en büyük balığı ve sardalya sürüsü içinde yakalandı. Büyük balıklar, küçük balıkları sahile sürüyor" dedi.

'Akdeniz sularının en büyük balığı' esnaf tezgahında! Tam 138 kilo geldi

Daha önce bu kadar büyük bir balık görmediğini ifade eden Mahmut Yılmaz ise, "Ben çok balık gördüm ama bu kadar büyük balık görmemiştim. Denizlerde böyle bir balığın derinlerde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mustafa Destici'den 'evlenmeyenleri işe almayın' çıkışı! Sözleri gündeme oturdu
Telefon hatlarında yeni dönem! Detaylar belli oldu: Sadece 3 ay süre verildi
ETİKETLER
#hatay
#dörtyol
#balıkçılık
#Akdeniz Fok
#Kılıç Balığı
#Dev Balık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.