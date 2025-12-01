Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Derbiyi nereden izleyebilirim? diyenlerin sayısı arttı! Fenerbahçe Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçına saatler kala derbiyi nereden izleyebilirim sorusunu soranların sayısı da arttı. İki takım bu akşam 404. kez karşı karşıya gelirken nefes kesen derbinin canlı yayın bilgileri de duyuruldu.

Derbiyi nereden izleyebilirim? diyenlerin sayısı arttı! Fenerbahçe Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
10:48
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
10:48

Futbolseverlerin heyecanla beklediği FB GS derbisi için nefesler tutuldu. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesinde nereden canlı ve şifresiz izlenir araştırması yapıldı. Müsabakanın canlı yayınlanacağı kanal belli oldu.

DERBİYİ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Tüm taraftarların heyecanla beklediği derbi bu akşam 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın nereden izleneceği de belli oldu. Karşılaşma bu akşam ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milyonlarca taraftar derbiyi beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

Derbiyi nereden izleyebilirim? diyenlerin sayısı arttı! Fenerbahçe Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri

FB GS DERBİSİ NEREDEN CANLI ŞİFRESİZ İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın şifresiz yayını bulunmuyor. Müsabaka beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle maç şifresiz olarak yayınlanmayacak. Nefes kesen müsabakayı beIN Sports üyeliği satın alarak canlı olarak izleyebilirsiniz.

Derbiyi nereden izleyebilirim? diyenlerin sayısı arttı! Fenerbahçe Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE NEREDEN?

Trendyol Süper Lig'de bugün 20.00'de başlayacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği FB GS derbisi bugün beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarlar televizyon ekranlarında müsabakayı canlı olarak takip edebilecek.

