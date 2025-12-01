Derbiyi nereden izleyebilirim? diyenlerin sayısı arttı! Fenerbahçe Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri

Futbolseverlerin heyecanla beklediği FB GS derbisi için nefesler tutuldu. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesinde derbi nereden canlı ve şifresiz izlenir araştırması yapıldı. Müsabakanın canlı yayınlanacağı kanal belli oldu.

DERBİYİ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Tüm taraftarların heyecanla beklediği derbi bu akşam 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın nereden izleneceği de belli oldu. Karşılaşma bu akşam beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milyonlarca taraftar derbiyi beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

