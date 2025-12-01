Menü Kapat
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak? İsa Karakaş kritik rakamı açıkladı

Aralık 01, 2025 10:28
1
en düşük emekli maaşı

2026 yılı yaklaştıkça maaşlara gelecek zam oranı da merak ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yan jaklar, refah payı olacak mı? Yeni yılda en düşük emekli ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Ocak ayında en az yüzde 12,28 en fazla yüzde 13,99 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta" dedi.
 

2
en düşük emekli maaşı

Ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu sebeple nihai oran kasım ve aralık verileri ile belli olacak.

 

3
emekli maaşı

Geri sayım sürerken milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.
 

4
EN DÜŞÜK EMEKLİ ÜCRETİ

EN DÜŞÜK EMEKLİ ÜCRETİ 18 BİN 611 LİRA

Karakaş, SSK-BAKUR emeklerinin aylıklarına 6 aylık enflasyon farkına göre güncelleme yapıldığını dile getirdi. Karakaş, "Bugün itibarıyla Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı enflasyon oranları kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10, 25 oranındaki zammın kesin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki hükümet en düşük emekli maaşlarına farkı aynen yansıtırsa bu durumda 4 ay bazında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira iken yüzde 10,25'i baz aldığımız zaman bugün itibariyle 18 bin 611 lira kesin olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.
 

5
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE EN AZ YÜZDE 12,28  ZAM

Mevcut oranların üzerine Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının da ekleneceğini dile getiren Karakaş, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu 2 aylık enflasyon oranları açıklandıktan sonra oransal zam kesin olarak ortaya çıkacak. Biz burada Merkez Bankası'nın en son güncellediği enflasyon rakamlarını baz aldığımız zaman yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Buna göre yaptığımız hesaba göre 6 aylık enflasyon oranları ele alındığında ve hükümetin refah payı vermezse bile SSK ve BAĞ-KUR banka sandıkları oda-borsa sandıkları emeklerine Ocak ayında en az yüzde 12,28 en fazla yüzde 13,99 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Dolayısıyla yüzde 33 oranında bir enflasyon beklemediğimiz için ortalama olarak yüzde 13'lerde bir güncellemeden bahsedebiliriz."
 

6

TCMB VERİLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN LİRAYI AŞARAK 19 BİN 243 LİRA OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerine göre en düşük emekli maaşını değerlendiren Karakaş, "Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradır. Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse 18 bin 954 lira olacak en yüksek oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak" ifadelerine yer verdi.
 

7
memur maaşı

Karakaş, 2023 yılının Temmuz ayından itibaren memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur maaşlarına göre 18 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

