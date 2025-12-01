Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
TGRT Haber
14°
 Sumru Tarhan

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kamuda tatil mi? 3 Aralık tatil durumu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kamuda tatil olup olmadığı binlerce kişinin gündeminde. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal farkındalığını artırmak için kutlanan özel günde bazı birimlerde tatil uygulanıyor.

3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından 1992'den bu yana desteklenen bir gün olurken engelli vatandaşlara farkındalık için kutlanıyor. Bu özel gün, engelli bireylerin toplumsal farkındalığını artırmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliğini savunuyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAMUDA TATİL Mİ?

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesinde yer alan açıklama şöyle:

"Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır."

ENGELLİLER GÜNÜ TATİL Mİ OLACAK?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, herkes için resmi tatil olmazken engelli vatandaşlar için kamu ve bazı birimlerde tatil oluyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından beri desteklenen bu özel günün amacı toplumsal farkındalığı artırmak olurken haklarını ve toplumsal eşitliği de savunmak amaçları arasında bulunuyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAFTASI PROGRAMI

10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,
11 Mayıs Görme Engelliler Günü,
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,
13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,
16 Mayıs Engelliler Haftası Genel Değerlendirme

Jandarmadan anlamlı destek! Engelli gencin reflektör talebi yerine geldi
ETİKETLER
#Engelliler Günü
#Dünya Engelliler Günü
#Engelli Hakları
#Toplumsal Farkındalık
#Engelliler Haftası
#Aktüel
