3 Aralık Dünya Engelliler Günü kamuda tatil mi? 3 Aralık tatil durumu

3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından 1992'den bu yana desteklenen bir gün olurken engelli vatandaşlara farkındalık için kutlanıyor. Bu özel gün, engelli bireylerin toplumsal farkındalığını artırmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliğini savunuyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAMUDA TATİL Mİ?

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesinde yer alan açıklama şöyle:

"Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır."

ENGELLİLER GÜNÜ TATİL Mİ OLACAK?

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAFTASI PROGRAMI

10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,

11 Mayıs Görme Engelliler Günü,

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,

13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,

16 Mayıs Engelliler Haftası Genel Değerlendirme