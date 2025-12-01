Bitcoin yeniden çakıldı! Kripto varlıklarda büyük kayıp

Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, haftaya sert düşüşle başladı. Bitcoin 87 bin doların altına inerken Ether ve Solana’da da yüzde 6’yı aşan kayıplar görüldü. Uzmanlar, ETF’lere zayıf girişler ve dipten alım iştahının azalması nedeniyle satış baskısının sürebileceğini belirtiyor. FalconX, yapısal risklerin devam ettiği ortamda Bitcoin için 80 bin dolar seviyesinin kritik destek olduğunu vurguluyor.

Verilere göre Bitcoin, Asya seansının ilk saatlerinde yüzde 5,1’e yaklaşan düşüşle yeniden 87 bin dolar eşiğinin altına indi. Ether yüzde 6’yı aşan kayıpla 2.900 dolar seviyesinin altına gerilerken, Solana’da da yüzde 7’den fazla düşüş yaşandı. Çok sayıda altcoin benzer oranda gerileme kaydetti.

BITCOIN İÇİN HASSAS DÖNEMEÇ

Ekim ayının başında Bitcoin’in 126.251 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmasından yalnızca günler sonra, yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesiyle başlayan uzun süreli satış baskısının ardından hâlâ hassas bir zeminde bulunuyor.

Bitcoin, Kasım ayında değerinin yüzde 16,7’sini yitirmişti; ancak geçen hafta satışların hafiflemesiyle yeniden 90 bin dolar seviyesinin üzerine toparlanmayı başardı.

Haftanın ilk işlemlerindeki yeni dalga satışlarla birlikte piyasalarda daha sert geri çekilmelerin gelebileceği konuşuluyor. FalconX APAC türev ürünler sorumlusu Sean McNulty, "Aralık’a riskten kaçış modunda başladık. En büyük endişe, Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen zayıf girişler ve dipten alım yapan yatırımcıların yokluğu. Bu ay yapısal karşı rüzgarların devam etmesini bekliyoruz. Bitcoin’de bir sonraki kritik destek seviyesi olarak 80.000 doları izliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek ekonomik veriler, Fed’in faiz politikasına dair beklentiler açısından kritik olacak. Başkan Donald Trump’ın yeni Fed başkanı tercihini açıklaması ve faiz indirimi beklentileri, kripto piyasalarının yönünde belirleyici olmaya aday. Asya borsalarındaki dalgalı seyir ve Japonya’dan gelen faiz artışı sinyalleri de küresel risk iştahını sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ

Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com için yaptığı özel açıklamada Bitcoin’in tepe noktasından bu yana %30’dan fazla geri çekildiğini, ancak 80.000 dolar desteğini koruduğunu belirtti. Kaya, 90.000 doların yeniden aşılması halinde yükselişin devam edebileceğini, 78.000–80.000 bandının kaybında ise 70.000 dolara kadar geri çekilmenin mümkün olduğunu söyledi. Kaya, küresel ölçekte parasal genişleme döneminin etkisiyle Bitcoin’in yıl sonuna kadar ve 2026 ortalarına dek yükseliş eğiliminde olmasını beklediğini belirtti.