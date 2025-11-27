Tuna Kaya'dan Bitcoin uyarısı: İkinci dalga gelebilir

TGRT Haber canlı yayınına katılan ekonomist Tuna Kaya, sert düşüş sonrası piyasaları sarsan kripto paralar hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Kripto paraların geçmiş yıllarda yüzde 80–75 aralığında düştüğünü ve sonrasında tekrar toparlandığını hatırlatan Kaya, 2025 yılında da 120 bin dolar seviyesinden sert bir düşüş görüldüğünü, bu tür hareketlerin kripto para ekosisteminde normal olduğunu söyledi.

90 bin dolar seviyesinde hafif bir hareket görüldüğünü belirten Kaya, 50 haftalık hareketli ortalamanın 102 bin bandından geçtiğini ifade etti. “Zirveyi görüp altında kalırsa 126 bin dolar son zirvesi olabilir.” dedi. Kaya, önümüzdeki hafta 102 bin dolar bandının görülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bu seviye aşılamazsa 126 bin dolar zirvesini göremeyeceğini söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ancak makroekonomik tarafta faiz indirimlerinin beklendiğini, havzanın genişlediğini ve paranın çoğaldığını belirten Kaya, “Bir önceki zirvesini görmese bile yeniden yükselebilir.” dedi. Bitcoin üzerindeki baskının bir diğer nedeninin ise stratejik şirketlerin Bitcoin tutması olduğunu belirten Kaya, bu durumun spekülasyonlara yol açtığını söyledi. Stratejik şekilde büyük miktarda Bitcoin elde tutulduğu için fiyat üzerinde baskı oluştuğunu, aslında piyasaya para akışı olduğu için kriptonun bu kadar düşmesinin beklenmediğini ifade etti.