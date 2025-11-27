Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı! O anlar kamerada

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.’ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.K.’nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon’a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.