QNB mobil neden açılmıyor, sorun mu var? “QNB giriş yapamıyorum” sorunu!

QNB Finansbank’ın mobil bankacılık uygulaması QNB Mobil’de yaşanan erişim sorunları kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Uygulamaya giriş yapamayan ya da hata mesajı alan kullanıcılar, yaşanan aksaklığın nedenlerini araştırıyor.

QNB MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre QNB Mobil uygulamasında yaşanan problemlere ilişkin kullanıcı bildirimleri farklı başlıklarda toplanıyor. Paylaşılan verilere göre bildirilen sorunların yüzde 77’si mobil bankacılık bağlantısı ile ilgili olurken, yüzde 15’i uygulama kaynaklı, yüzde 8’i ise online bankacılık erişimi ile ilgili kayıtlarda yer alıyor. Kullanıcıların uygulamaya giriş sırasında hata alması ya da uygulamanın açılmaması gibi şikayetler de aynı veriler içinde bulunuyor.

Mobil bankacılık uygulamalarında erişim sorunları yalnızca banka sistemlerinden kaynaklanmayabiliyor. Kullanıcıların internet bağlantısındaki zayıflık, telefon yazılımındaki geçici hatalar veya uygulamanın eski sürümünün kullanılması da uygulamaya erişim sırasında sorun yaşanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle yaşanan problemin kaynağı farklı teknik unsurlarla da bağlantılı olabiliyor.

QNB Mobil uygulamasına erişim sağlayamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını öğrenmek için çeşitli platformlarda paylaşılan verileri takip ediyor. Henüz konu ile ilgili QNB tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

QNB MOBİL GİREMİYORUM SORUNU ÇÖZÜMÜ

QNB Mobil uygulamasına giriş sırasında sorun yaşayan kullanıcılar için ilk kontrol edilmesi gereken noktalardan biri internet bağlantısıdır. Wi-Fi veya mobil veri bağlantısının zayıf ya da kesintili olması uygulamanın açılmasını engelleyebiliyor veya giriş sırasında hata mesajı alınmasına neden olabiliyor. Bu nedenle farklı bir ağa bağlanarak yeniden denemek, kullanıcıların uygulamaya erişim sağlayıp sağlayamadığını test etmesine yardımcı olabiliyor.

Telefonun yeniden başlatılması da uygulama hatalarında sık kullanılan yöntemlerden biridir. Cihazın tamamen kapatılması ve yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra yeniden açılması, bazı yazılımsal sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olabiliyor. Yeniden başlatma işleminin ardından uygulamanın tekrar açılmasıyla birlikte giriş işlemi yeniden denenebiliyor.

Android kullanıcıları için bir diğer yöntem uygulama önbelleğinin temizlenmesidir. Ayarlar menüsünden Uygulamalar bölümüne girerek QNB Mobil uygulamasının depolama alanında bulunan “Önbelleği temizle” seçeneği kullanılabiliyor. Verilerin silinmemesi, yalnızca önbelleğin temizlenmesi öneriliyor. Ayrıca uygulamanın güncel olup olmadığı kontrol edilmelidir. Google Play Store veya App Store üzerinden QNB ya da QNB Mobil araması yapılarak varsa güncellemenin yüklenmesi gerekiyor.