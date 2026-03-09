Bakan Göktaş çocuklara seslendi: Dijital dünyada konuştuğunuz insanlara dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların çevrim içi platformlarda güvenli bir şekilde yer almaları için her zaman onların yanında olduklarını ifade etti.

Özdemir Göktaş, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek. Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız." ifadesini kullandı.