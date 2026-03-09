Menü Kapat
Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?

Dünyaca ünlü Kanye West, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. 2026 Avrupa turnesi kapsamında açılışı Türkiye’de gerçekleştirecek olan ünlü şarkıcı Kanye West’in konser biletleri hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?
Rap yıldızlarından biri olan Kanye West, uzun bir aranın ardından konser vereceğini duyurdu. 2026 Avrupa turnesinin açılışını ise Türkiye’de gerçekleştirecek olan ünlü isim, müzikseverlere unutulmaz bir konser akşamı oluşturacak. Kanye West’in konserine gitmek isteyen kişiler ise konser hakkında merak ettiklerini şimdiden araştırmaya başladı. Öyle ki konserin biletleri en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

KANYE WEST KONSER BİLETLERİ NEREDEN ALINIYOR?

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Müzikseverlerin heyecanla beklediği Kanye West konserleri, 2026 Avrupa turnesi kapsamında gerçekleşiyor.

Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?

Kanye West’in 2026 Avrupa turnesi kapsamında yapacağı ilk açılış yeri ise Türkiye oldu. Hayranları tarafından yoğun bir heyecanla beklenen büyük etkinlik, İstanbul’un en büyük ve prestijli mekanlarından birinde yapılacak.

Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?

Kanye West’in İstanbul’daki konseri 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. Yaklaşık 50 bin kapasiteli alan da müzikseverler Kanye West ile buluşacak. Organizasyon kapsamında kapılar saat 15.00’da açılacak. Kanye West’in konseri ’nda gerçekleşecek.

Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?

Kanye West dinlemek isteyen kişiler sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında merakla takip edilen isimlerden biri haline geliyor. Kanye West’in sahne performansları ile de en çok merak edilerek takip edilenler arasında yer alıyor.

Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?

Kanye West’in konser bileti almak isteyen kişiler için özel bir ön kayıt süreci başlatıldı. Ön kayıt, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibariyle açıldı. 9 Mart 2026 Pazartesi saat 15.00’te sona eriyor. Kanye West, hayranlarının elini acele etmesi gerekiyor.

Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?

KANYE WEST KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kanye West’in İstanbul’da gerçekleştirecek olduğu konser hakkında merak edilenler araştırılırken, bilet fiyatlarının da ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Ancak Kanye West’in İstanbul konserinin bileti hakkında resmi bir fiyat listesi açıklanmadı.

Kanye West konser biletleri nereden alınıyor? Kanye West konser bilet fiyatları ne kadar?

Ancak kamuoyunda yer alan bilgilere göre, stadyum konseri formatında olmasıyla ve sahne düzeninin büyüklüğü göz önüne alındığında farklı tribün ve kategori seçenekleriyle fiyatlandırma yapılacağı iddia ediliyor.

