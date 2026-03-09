Semiramis Pekkan, köpeğinin AVM'ye tuvaletini yaptığı iddiasına cevap verdi

Günlük hayatında kesitler yayınlayan Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, son olarak oğlu ve köpeği ile birlikte alışveriş yaptığı anları paylaştı. Köpeğinin tuvaletini yaptığını iddiaları sonrası konuşan Pekkan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti.

SEMİRAMİS PEKKAN'IN SON VİDEOSUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Günlük hayatından kesitleri YouTube hesabından yayınlayan Semiramis Pekkan'ın bir videosunda alışveriş merkezinde dolaşırken köpeğinin tuvaletini yaptığı ileri sürüldü. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından Semiramis Pekkan'dan açıklama geldi.

Köpeğinin kapalı alanda böyle bir şey yapmayacağını belirten Semiramis Pekkan, şu ifadeleri kullandı: “Annen öyle şey yapar mı? Bir kere Tina yapmaz öyle şey. Pozisyon alıyor o kokuyu duyunca. Alışveriş yaparken de yapmıyor, kapalı yerde hiç yapmaz. Bize nasıl söylendiniz, köpeğinin dışkısını toplamadı diye."

SEMİRAMİS PEKKAN KANSER TEŞHİSİ SONRASI ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİNİ PAYLAŞTI

Tedavi sürecinde zaman zaman kendisinin sarsıldığını itiraf eden Pekkan, "Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım" dedi.

SEMİRAMİS PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

30 Eylül 1948 doğumlu Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başlamıştır. Sanatçının Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketli toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır.