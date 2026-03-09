Celil Nalçakan'dan Kanbolat Görkem Arslan itirafı: Hala kendime gelemedim

Hanımın Çiftliği, İntikam, Galip Derviş, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan, Polonezköy'deki evinin kapılarını Asiye Acar'a açtı. Evinde her türlü müzik aleti olduğunu belirten Nalçakan, arkadaşlarıyla uzun sofralarda muhabbet etmenin kendisine çok iyi geldiğini belirtti. İtiraflarını da sıralayan Nalçakan, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ı anlatırken ise hüzünlendi.

CELİL NALÇAKAN'DAN KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN İTİRAFI

Celil Nalçakan, Poyraz Karayel dizisinde beraber rol alan Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı sonrası ilk kez konuştu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın ölümünün çok ani olduğunu belirten Nalçakan, "Hala kendime gelemedim" dedi.

CELİL NALÇAKAN, KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'A BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan’ı aniden kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Celil Nalçakan, "Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Ah gardaşım" diyerek diziden bir sahne paylaştı.

"İLKER KALELİ İLE SADECE BİRBİRİMİZİ SEVMİYORUZ"

Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı İlker Kaleli’yi sevmediğini açıklayan ünlü oyuncu o sözlere de açıklık getirdi. “İlker tanıdığım en yetenekli ve en disiplinli oyunculardan biri, ama normal hayatımda vakit geçirmek isteyeceğim biri değil” diyerek neden sevmediğini anlattı ve ekledi, “İlker’le düşman değiliz, sadece birbirimizi sevmiyoruz.”