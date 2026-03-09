Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlü şef Batuhan Ergül ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da bir AVM'de yemek yiyen şef Batuhan Ergül ilk ısırıkta hastanelik oldu. Yediği köftenin içindeki cam kırıkları nedeniyle dişi kırılan ve dili kesilen şef Batuhan Ergül, yetkililerden şikayetçi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü şef Batuhan Ergül ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 12:26

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki restoranda yemek yiyen şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köftenin içinden cam parçaları çıktığını öne sürdü.

ŞEF BATUHAN ERGÜL AVM'DE YEMEK YEDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Köklü bir lokum fabrikasının dördüncü kuşak temsilcisi olduğu belirtilen ve geçmişte MasterChef yarışmasına katılan şef Batuhan Ergül, restoranda sipariş ettiği köfteden lokma aldıktan sonra ağzında sert bir cisim ve şiddetli bir acı hissetti. İddiaya göre; tabağını kontrol eden Ergül, köftenin içinde irili ufaklı cam parçaları bulunduğunu fark etti.

Ünlü şef Batuhan Ergül ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"DİŞİ KIRILDI, DİLİ KESİLDİ"

Cam parçalarını çiğnediği belirtilen Ergül'ün ön sağ dişi kırılırken, dilinde kesikler oluştu. Durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül'ü işletme çalışanlarının hastaneye götürdüğü ifade edildi.

Ünlü şef Batuhan Ergül ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Doktor raporunu ve köftenin içinden çıktığını söylediği cam parçalarının fotoğraflarını delil olarak sunan Ergül, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Sabah Günaydın'a konuşan Ergül ayrıca işletmenin insan kaynakları yetkililerinin kendisinden sosyal medya hesabını istediğini ve paylaşım yapmaması yönünde uyarıldığını öne sürdü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Celil Nalçakan'dan Kanbolat Görkem Arslan itirafı: Hala kendime gelemedim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rihanna hayatının şokunu yaşadı! Evine ateş açıldı
ETİKETLER
#Masterchef Türkiye
#Batuhan Ergül
#Cam Parçası
#Diş Kırılması
#Taksirle Yaralama
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.