Ünlü şef Batuhan Ergül ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki restoranda yemek yiyen şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köftenin içinden cam parçaları çıktığını öne sürdü.

ŞEF BATUHAN ERGÜL AVM'DE YEMEK YEDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Köklü bir lokum fabrikasının dördüncü kuşak temsilcisi olduğu belirtilen ve geçmişte MasterChef yarışmasına katılan şef Batuhan Ergül, restoranda sipariş ettiği köfteden lokma aldıktan sonra ağzında sert bir cisim ve şiddetli bir acı hissetti. İddiaya göre; tabağını kontrol eden Ergül, köftenin içinde irili ufaklı cam parçaları bulunduğunu fark etti.

"DİŞİ KIRILDI, DİLİ KESİLDİ"

Cam parçalarını çiğnediği belirtilen Ergül'ün ön sağ dişi kırılırken, dilinde kesikler oluştu. Durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül'ü işletme çalışanlarının hastaneye götürdüğü ifade edildi.

Doktor raporunu ve köftenin içinden çıktığını söylediği cam parçalarının fotoğraflarını delil olarak sunan Ergül, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Sabah Günaydın'a konuşan Ergül ayrıca işletmenin insan kaynakları yetkililerinin kendisinden sosyal medya hesabını istediğini ve paylaşım yapmaması yönünde uyarıldığını öne sürdü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı.