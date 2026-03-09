Rihanna hayatının şokunu yaşadı! Evine ateş açıldı

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Beverly Hills bölgesinde yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna hayatının şokunu yaşadı. Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar ve emniyet birimleri, pazar günü saat 13.21 sularında gerçekleşen olayda, evin giriş kapısının karşısındaki bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildiğini bildirdi.

RIHANNA'NIN EVİNE SALDIRI

Pazar günü gerçekleşen saldırı sırasında evde olduğu öğrenilen Rihanna'nın yara almadığı açıklandı. Ancak mermilerden birinin evin duvarını delerek içeri girdiği belirtildi. Olayın hemen ardından harekete geçen Los Angeles polisi, 30 yaşındaki kadın bir şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Los Angeles Times ve NBC4'ün polis sözcüsüne dayandırdığı haberlerde; saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi. Rihanna'nın temsilcileri ve yerel polis birimleri, konuyla ilgili resmi bir yorum talebine henüz vermedi vermedi.