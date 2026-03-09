Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Rihanna hayatının şokunu yaşadı! Evine ateş açıldı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı

Rihanna hayatının şokunu yaşadı! Evine ateş açıldı
Haber Merkezi
09.03.2026
09.03.2026
ABD'nin şehrinde bulunan Beverly Hills bölgesinde yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı. Rihanna'nın evine düzenlendi. Yerel kaynaklar ve emniyet birimleri, pazar günü saat 13.21 sularında gerçekleşen olayda, evin giriş kapısının karşısındaki bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildiğini bildirdi.

Rihanna hayatının şokunu yaşadı! Evine ateş açıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Los Angeles'taki evine pazar günü silahlı saldırı düzenlendi; olay sırasında evde olan Rihanna yara almazken, bir şüpheli yakalandı.
Rihanna'nın Los Angeles'taki evine pazar günü silahlı saldırı düzenlendi.
Evin giriş kapısının karşısındaki bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildi, bir mermi evin duvarını delerek içeri girdi.
Saldırı sırasında evde olan şarkıcı yara almadı.
Olayla ilgili 30 yaşındaki bir kadın şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
RIHANNA'NIN EVİNE SALDIRI

Pazar günü gerçekleşen sırasında evde olduğu öğrenilen Rihanna'nın yara almadığı açıklandı. Ancak mermilerden birinin evin duvarını delerek içeri girdiği belirtildi. Olayın hemen ardından harekete geçen Los Angeles polisi, 30 yaşındaki kadın bir şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Rihanna hayatının şokunu yaşadı! Evine ateş açıldı

Los Angeles Times ve NBC4'ün polis sözcüsüne dayandırdığı haberlerde; saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi. Rihanna'nın temsilcileri ve yerel polis birimleri, konuyla ilgili resmi bir yorum talebine henüz vermedi vermedi.

Rihanna hayatının şokunu yaşadı! Evine ateş açıldı
