 Dilek Ulusan

Hakan Taşıyan aylar sonra Uğur Işılak ile buluştu! Son görüntüsü hayranlarını sevindirdi

Bir süredir böbreklerinde yaşadığı sorun nedeniyle hastanede tedavi altında olan arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, taburcu olduktan aylar sonra ortaya çıktı. Uğur Işılak ile buluşan Hakan Taşıyan'ın sağlıklı görüntüsü hayranlarını sevindirdi.

Hakan Taşıyan aylar sonra Uğur Işılak ile buluştu! Son görüntüsü hayranlarını sevindirdi
Kalp krizi şüphesiyle bir süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, taburcu olduktan aylar sonra ilk kez görüntülendi. Meslektaşı Uğur Işılak ile buluşan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

HAKAN TAŞIYAN AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kalp krizi şüphesiyle bir süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, aylar sonra dışarı çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören ve o dönem sevenlerini korkutan sanatçı, İstanbul'da Uğur Işılak'la bir araya geldi.

Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. Toparlandığı görülen Taşıyan, uzun süre meslektaşıyla sohbet etti. İkili, hem hasret giderdi hem de iftar yaptı.

HAKAN TAŞIYAN'IN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, İki hafta önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurmuş ve apar topar yoğun bakıma alınmıştı. İlk olarak Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle Hakan Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" demişti.

HAKAN TAŞIYAN KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1973 doğumlu Hakan Taşıyan, askerlik hizmetinin ardından ilk albümü Hesabım Bitmedi’yi müzikseverlerle buluşturdu. 1997 yılında yayımlanan ikinci albümü Sensiz İki Gün ise sanatçının kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. HAKAN TAŞIYAN KARİYERİ Hakan Taşıyan ilk albümü Hesabım Bitmedi’yi müzikseverlerle buluşturduktan sonra ikinci albümü Sensiz İki Gün oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da başarılı çalışmalara imza atan Taşıyan, 1998 yılında Hesabım Bitmedi adlı dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrolü paylaştı. 2001 yılında ise Güz Gülleri dizisiyle ekranlara geldi ve dizide Kemal karakterini üstlendi.

