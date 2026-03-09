Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ülkü Aker hayatını kaybetti! Sezen Aksu, Ajda Pekkan'a söz yazarlığı yapmıştı

"İnleyen Nağmeler" "Tek Başına" ve "Eskimeyen Dost" gibi unutulmaz eserlerin söz yazarı Ülkü Aker, 80 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. 70’li ve 80’li yıllarına damga vuran Ülkü Aker Ajda Pekkan ve Sezen Aksu olmak üzere birçok sanatçının söz yazarlığını yapmıştı.

Ülkü Aker hayatını kaybetti! Sezen Aksu, Ajda Pekkan'a söz yazarlığı yapmıştı
09.03.2026
09.03.2026
saat ikonu 09:30

Türk pop müziğinin tanınmış söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Vefat haberi, sanatçı Nil Burak ve yapımcı Hakan Eren tarafından kamuoyuna duyuruldu.

ÜLKÜ AKER HAYATINI KAYBETTİ

Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, 'Boşvere Boşvere', 'Sana Ne Kime Ne', 'Kim Arar Seni', 'Yok Yok Yalan Deme' ve 'Mavi Boncuk' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imzasını atmıştı.

Ülkü Aker hayatını kaybetti! Sezen Aksu, Ajda Pekkan'a söz yazarlığı yapmıştı

ÜLKÜ AKER KİMDİR?

1946 doğumlu Ülkü Aker, Türk şarkı sözü yazarıdır. Türkçe sözlerini yazdığı onlarca şarkıyı Türk pop müziği ve Türk halk müziğine kazandırmıştır. Şarkıları büyük ilgi görmüştür.

Ülkü Aker hayatını kaybetti! Sezen Aksu, Ajda Pekkan'a söz yazarlığı yapmıştı

Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve ilk Türk kadın söz yazarı Fikret Şeneş'ten sonra 70'li, 80'li yıllarda yabancı şarkılara Türkçe sözler yazmıştır, bu tür aranjmanların yanı sıra alaturka ve arabesk şarkıların da sözlerini yazmıştır. Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi şarkıcılar için söz yazarlığı yapmıştır.

