Ülkü Aker hayatını kaybetti! Sezen Aksu, Ajda Pekkan'a söz yazarlığı yapmıştı

ÜLKÜ AKER HAYATINI KAYBETTİ

Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, 'Boşvere Boşvere', 'Sana Ne Kime Ne', 'Kim Arar Seni', 'Yok Yok Yalan Deme' ve 'Mavi Boncuk' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imzasını atmıştı.

ÜLKÜ AKER KİMDİR?

1946 doğumlu Ülkü Aker, Türk şarkı sözü yazarıdır. Türkçe sözlerini yazdığı onlarca şarkıyı Türk pop müziği ve Türk halk müziğine kazandırmıştır. Şarkıları büyük ilgi görmüştür.

Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve ilk Türk kadın söz yazarı Fikret Şeneş'ten sonra 70'li, 80'li yıllarda yabancı şarkılara Türkçe sözler yazmıştır, bu tür aranjmanların yanı sıra alaturka ve arabesk şarkıların da sözlerini yazmıştır. Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi şarkıcılar için söz yazarlığı yapmıştır.