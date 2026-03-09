Kanye West konserinin bilet fiyatları açıklandı!

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, uzun bir aranın ardından Avrupa turnesine çıkacak. Kanye West'in Avrupa turnesinin ilk durağı ise İstanbul olacak. Konser ise 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ön kayıtları bitmiş olan biletlerin fiyatları ise belli oldu.

KANYE WEST İSTANBUL'A GELİYOR

Rapçi uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa’da sahne alacak. Turun açılış konseri İstanbul’da gerçekleştirilecek. Konser 30 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Etkinliğe Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Organizasyon için kapılar öğleden sonra açılacak. Seyirciler saat 15.00 itibarıyla stadyuma giriş yapabilecek.

ÖN KAYITLAR SONA ERDİ

Kanye West'in İstanbul konseri için biletlerin ön kayıtları açılmış durumda. Ön kayıt işlemleri pazartesi gününe kadar devam edecek. Kayıt yaptıran kullanıcılar biletlere erişimde öncelik hakkı kazanacak. Bilet almak isteyenler için ön kayıt süreci başlatılacak. Ön kayıt işlemleri 5 Mart akşamı saat 20.00’den sonra başlayacak. Ön kayıt dönemi 9 Mart saat 15.00’te sona erecek.

KANYE WEST'İ DİNLEMENİN BEDELİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda, 9 Mart saat 15.00 itibariyle biletler resmen satışa çıkacak. Etkinlik için en ucuz bilet 5 bin 400 TL, en pahalı bilet ise 35 bin TL olacak. Fiyat listesi şu şekilde;