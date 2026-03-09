Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 Dilek Ulusan

Mustafa Topaloğlu seyircisiyle tartıştı! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

"Uzaylı" lakabıyla bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda seyircisiyle tartıştı. Hayranlarıyla buluşan Topaloğlu, şarkıya başlamak üzere olduğu sırada ön sıralardan gelen bir uyarı üzerine sahneyi terk etti.

09.03.2026
09.03.2026
Uzaylı Türkücü olarak anıla Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz gün verdiği konserde seyircisinin sözüyle sahneyi terk etti. sırasında 'şarkıyı kısa tutalım' sözüne sinirlenen Mustafa Topaloğlu, sahneye bir daha geri dönmedi.

MUSTAFA TOPALOĞLU, SEYİRCİSİNİN SÖZÜNE SİNİRLENDİ SAHNEYİ TERK ETTİ

Görüntülere göre; bir dinleyici, Topaloğlu'na "Şarkıyı kısa tutalım" şeklinde seslendi. Bu sözler karşısında öfkelenen şarkıcı, dinleyiciyle kısa bir diyalog yaşadı.

Mustafa Topaloğlu seyircisiyle tartıştı! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

Topaloğlu, dinleyiciye dönerek "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin" sözleriyle tepki gösterdi.

Mustafa Topaloğlu seyircisiyle tartıştı! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

Yaşanan gerginliğin ardından ünlü sanatçı mikrofonu bırakarak sahneden indi ve performansını yarıda bıraktı. Yaşanan anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MUSTAFA TOPALOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1957 doğumlu Mustafa Topaloğlu, Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor yarışma programına katılmıştır. Topaloğlu, Hedef İnsanlık, Taktım, Beyaz Gelin gibi şarkılarla tanınır.

