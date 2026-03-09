Mustafa Topaloğlu seyircisiyle tartıştı! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

Uzaylı Türkücü olarak anıla Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz gün verdiği konserde seyircisinin sözüyle sahneyi terk etti. Konser sırasında 'şarkıyı kısa tutalım' sözüne sinirlenen Mustafa Topaloğlu, sahneye bir daha geri dönmedi.

MUSTAFA TOPALOĞLU, SEYİRCİSİNİN SÖZÜNE SİNİRLENDİ SAHNEYİ TERK ETTİ

Görüntülere göre; bir dinleyici, Topaloğlu'na "Şarkıyı kısa tutalım" şeklinde seslendi. Bu sözler karşısında öfkelenen şarkıcı, dinleyiciyle kısa bir diyalog yaşadı.

Topaloğlu, dinleyiciye dönerek "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin" sözleriyle tepki gösterdi.

Yaşanan gerginliğin ardından ünlü sanatçı mikrofonu bırakarak sahneden indi ve performansını yarıda bıraktı. Yaşanan anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MUSTAFA TOPALOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1957 doğumlu Mustafa Topaloğlu, Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor yarışma programına katılmıştır. Topaloğlu, Hedef İnsanlık, Taktım, Beyaz Gelin gibi şarkılarla tanınır.