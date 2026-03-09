Akaryakıta salı zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyesini gördü. Brent petrol fiyatlarındaki fahiş yükseliş iç piyasalarda akaryakıta zam olarak yansıyor.
Tüketicinin korunması için eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen 3 günde 2 kez fiyatı artan akaryakıta bir zam daha geliyor.
Bu çerçevede 10.03.2026 SALI gününden geçerli olmak üzere;
Motorin grubunda 2,14 TL
Benzin grubunda 1,54 TL fiyat artışı bekleniyor.
Artışların %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.
Pompaya yansıyacak artışlar;
Motorin grubunda 53 Kuruş
Benzin grubunda 39 Kuruş şeklinde gerçekleşecek.
Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatlarıysa şöyle şekillendi:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 59.73 TL
Motorin litre fiyatı: 64.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.