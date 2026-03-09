Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Akaryakıta salı zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Mart 09, 2026 09:47
1
akaryakıt fiyatları

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyesini gördü. Brent petrol fiyatlarındaki fahiş yükseliş iç piyasalarda akaryakıta zam olarak yansıyor.

 

2
benzin zam

Tüketicinin korunması için eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen 3 günde 2 kez fiyatı artan akaryakıta bir zam daha geliyor. 

Bu çerçevede 10.03.2026 SALI gününden geçerli olmak üzere;

Motorin grubunda 2,14 TL
Benzin grubunda 1,54 TL fiyat artışı bekleniyor. 

 

3
benzine zam geldi mi

Artışların %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

Pompaya yansıyacak artışlar;

Motorin grubunda 53  Kuruş
Benzin grubunda 39 Kuruş şeklinde gerçekleşecek. 

Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatlarıysa şöyle şekillendi:

 

4
Akaryakıta salı zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 59.89 TL

Motorin litre fiyatı: 64.70 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

5
akaryakıt zam

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 59.73 TL

Motorin litre fiyatı: 64.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

6
ankara benzin fiyatı

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 65.81 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

7
Eşel mobil

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.