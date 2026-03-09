Akaryakıta salı zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Tüketicinin korunması için eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen 3 günde 2 kez fiyatı artan akaryakıta bir zam daha geliyor.



Bu çerçevede 10.03.2026 SALI gününden geçerli olmak üzere;



Motorin grubunda 2,14 TL

Benzin grubunda 1,54 TL fiyat artışı bekleniyor.