Hakan Fidan'ın savaştan 20 gün önce söyledikleri yeniden gündem oldu: Ne dediyse çıktı!

Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşından 20 gün önce bir televizyon programına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, adeta bugünlerin geleceğini öngördü. Bakan Fidan, müzakereler sürerken ani saldırı olabileceğini, İran'ın da körfez ülkelerine saldırılar yapabileceğini söylemişti. İran da savaşın hemen başında Bakan Fidan'ın öngördüğü şeyi yaptı. ABD üslerini hedef alan İran, körfez ülkelerinin enerji altyapılarını da vurdu.