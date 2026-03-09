İki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme kavgası işte böyle görüntülendi: Emaneti verin

Karabük'ün Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirlerine yumrukla saldırdığı olayda küfürlerin havada uçuştuğu görüldü. Öfkeli sürücülerden biri araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan kişilere de saldırmaya çalıştı. Kavgaya karışanlardan biri de çıkardığı bıçakla karşısındakine saldırırken araya giren vatandaşın müdahalesiyle facianın önüne geçildi. Bıçağı çeken kişinin kavganın sonunda "emaneti verin" söylemi pes dedirtti. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken taraflar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.