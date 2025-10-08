Ailesini rehin alıp bıçak çekti, Özel Harekat bacağından vurdu

Adana’da mahkeme kararıyla ruh sağlığına yatırılacak olan kişi kendisini almaya gelen polislere bıçakla saldırıp ailesini rehin aldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiretmihane mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olan E.D. (37) hakkında mahkeme ruh sağlığına yatırılması kararı verdi. Bunun üzerine polis, E.D.’yi alıp ruh sağlığına götürmek istedi. Ancak polislere direnen şahıs bıçak çekerek saldırıp aile bireylerini evde rehin aldı.

POLİSLER BACAĞINDAN VURDU

Polislerin takviye istemesiyle bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Evin çatısına kaçan E.D., özel harekat polislerine de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine E.D., özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şahıs Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.