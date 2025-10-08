Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 | Nalan Güler Güven

Ankara'da rüşvet operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheliye 'rüşvet almak-vermek'-'rüşvete aracılık etmek' suçları sebebiyle operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da rüşvet operasyonu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 09:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilen bazı izin belgeleri üzerinden menfaat temin edilmesine yönelik kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda ilgili Bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında " almak-vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından Ankara merkezli 8 Ekim tarihinde kararı verildi. 27 şüpheli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27 kişini yakalandığı operasyon hakkında açıklamada bulundu.

"Ankara Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlar yazıldı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; ilgili Bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine,

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si ihraç 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında Rüşvet Almak- Vermek-Rüşvete Aracılık Etmek Suçlarından Ankara merkezli olarak 08.10.2025 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilmiş olup, 27 şüpheli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

