İstanbul’a kar ne zaman yağacak yarın mı? Uzmanlar saat verdi

Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği kar ne zaman yağacak sorusu yanıt kazandı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarıları yaptı. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak Pazartesi kar olacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak yarın mı? Uzmanlar saat verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 18:27

İstanbul'a kar yağışının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor.

MGM ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih netleşti.

Öğrenciler ise beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak yarın mı? Uzmanlar saat verdi

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih ve saat belli oldu.

İstanbul'a beklenen kar yağışının 12 Ocak Pazartesi günü sabah saat 6'dan itibaren başlaması bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak yarın mı? Uzmanlar saat verdi

AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların Pazartesi (Yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor."

