Uçuşlar iptal mi? 11-12 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal uçuşlar listesi

İstanbul'da 11 Ocak 2026 Pazar gününü 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe bağlayan gece karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saaatlerinden itibaren ise il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da birçok uçak seferi iptal edilmişti. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağacağına yönelik açıklamaların ardından 11-12 Ocak Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi soruları gündeme geldi. THY, AJet, Pegasus gibi havayolu firmalarının iptal seferleri gündemde yer alıyor. Peki 11-12 Ocak uçuşlar iptal mi?

UÇUŞLAR İPTAL Mİ 11-12 OCAK?

THY, Pegasus ve AJet tarafından uçuşların iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Uçak seferleri planlandığı program doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından konuyla ilgili yapılacak olan incelemeler doğrultusunda bir açıklama yapılırsa haberimizi ekleyeceğiz. Şu an yapılmış herhangi bir basın açıklaması bulunmuyor.

SABİHA GÖKÇEN, İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR VAR MI 11-12 OCAK?

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda güncel olarak 11-12 Ocak tarihlerinde herhangi bir uçuşun iptal edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili havayolu firmaları tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz. Ayrıca havayolu firmaları uçuşların iptal olmasının ardından biletleri olan yolcularına özel olarak mesaj gönderiyor. Mail ve SMS yoluyla gönderilen bu mesajlar sayesinde yolcular uçuşlarının durumunu öğrenebiliyorlar.

İSTANBUL THY, PEGASUS, AJET UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

İstanbul'da AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre 12 Ocak 2026 Pazartesi sabah saat 06.00 itibarıyla kar yağışının görülmesi bekleniyor. AKOM resmi sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı açıklamada "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların Pazartesi (Yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, Pegasus ve Ajet tarafından uçuşların iptal edileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Uçak seferleri, 11-12 Ocakl tarihlerinde konuyla ilgili aksi yönde bir herhangi bir açıklaa yapılmaması halinde planlandığı şekilde devam edecek.