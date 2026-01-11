Menü Kapat
İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika? 12 Ocak gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi

İstanbul'da 12 Ocak okullar tatil mi sorusu kar yağışının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü ise yağışlar şiddetini artıracak ve kar yağışı olarak devam edecek. Öğrenciler ve veliler tarafından İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu araştırımaya başlandı. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama için gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması çevrildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 17:32

12 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Türkiye'yi 12 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kar yağışları etkisi altına alacak. Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları görülecek. Kar yağışları nedeniyle Kahramanmaraş'ta okullar 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tatil edildi. MGM ve AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da da hava yarın kar yağışı olacak. Yapılan açıklamaların ardından öğrenciler ve veliler tarafından İstanbul'da yarın okullar tatil mi, var mı son dakika soruları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, SON DAKİKA?

İstanbul Valiliği tarafından yarın (12 Ocak 2026 Pazartesi) okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip, edilmeyeceğine karar veriliyor. Bu kapsamda ilerleyen saatlerde yapılacak olan incelemeler okulların durumunda kritik rol oynayacak. İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil edileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmazsa 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edilecek.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK?

İstanbul'da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tatil edileceğine dair yapılmış herhangi bir valilik açıklaması bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafındankonuyla ilgili bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizi güncelleyeceğiz.

İstanbul'da MGM tarafından açıklanan bilgilere göre 11 Ocak 2026 Pazar gününü 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe bağlayan gece yarısından itibaren kar yağışı görülecek. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağış, gece saat 03.00'ten itibaren kar yağışına dönüşecek. 12 Ocak 2026 Pazar günü gece saatlerine kadar kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde 2 ila 3 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAĞACAK?

AKOM tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren ise kar yağışı etkisini artıracak. MGM tarafından paylaşılan İstanbul'un saatlik hava durumu raporu ise şöyle:

