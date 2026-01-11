65 yaş üstüne grip uyarısı! Uzmanlar "48 saat" kuralına dikkat çekti

Grip vakalarında görülen artış endişeye yol açarken, uzmanlar H3N2 virüsünün özellikle yaşlılarda kalp krizi ve demansı tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Hastanelerde yaşanan yoğunluk ve artan grip vakaları, H3N2 virüsü endişesini beraberinde getirdi.

H3N2 virüsü nedeniyle grip vakaları son günlerde artış gösterirken, uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Grip gibi ateşli hastalıkların kalp krizi riski oluşturduğunu ve demansı hızlandırdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, özellikle 65 yaş üstü kişilerin grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.

UZMANLARDAN GRİPTEN KORUNMAK İÇİN TAVSİYELER

Hem yetişkinlerde hem çocuklarda artan grip vakaları nedeniyle son zamanlarda hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Influenza A virüsünün alt tipi olan ve normalden daha hızlı yayılım gösteren H3N2 virüsü nedeniyle vakalarda belirtiler daha şiddetli seyrederken, uzmanlardan bu kış gripten korunma yollarına ilişkin önemli uyarılar geldi.

H3N2 virüsünün H1N1'den çok farklı olmadığını belirten Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, "Eğer bu sene influenza aşısı yaptırdıysanız korkmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü bu seneki aşıda H3N2'ye karşı da koruyuculuk var. Eğer aşılanmadıysanız, yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetleriniz varsa o zaman influenza H3N2 olabilirsiniz. Tedavisi H1N1 tedavisi ile aynı. Ağızdan kullandığımız antiviral ilaç var. Herkesin kullanmasına gerek yok ancak sağlık probleminiz varsa, yaşınız ileriyse kullanılmasını tavsiye ediyoruz. İlaçları şikayetin başlangıcından itibaren ilk 24-48 içinde kullanmayı tercih ediyoruz. Eğer kullanımı gecikirse ilaçların etkinliği biraz daha azalıyor. Kullanmazsak da 7-10 gün kadar sürüyor" dedi.

H3N2 virüsünün üst solunum yoluna daha fazla tutunduğunu belirten Dr. Uzel, "Bu hastalık üst solunum yolunda kendini gösteriyor. Zatürre de yapabiliyor. Özellikle yaşlılarda influenzaya bağlı zatürreler gördük. Hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız hastalarımız da oldu" diye konuştu.

Gribe karşı en etkili koruyucu faktörün aşı olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, 65 yaş üstü kişiler için önemli uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"En iyi koruyuculuk aşılarda. Aşı herkesin, her sene yaptırması gereken bir şey. Çünkü aşı doğası gereği kalıcı bir bağışıklık oluşturmuyor. 65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka grip aşısı yaptırmanız gerekiyor. Çünkü grip geçirmek başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Kalp krizi gibi sıkıntılara neden olabiliyor. Kişide sınırda bir demans varsa, grip gibi ateşli hastalıklar demansı hızlandırabiliyor. O yüzden önemli. Kronik bir hastalığınız varsa o zaman yine aşı yaptırmak şart. Ama herhangi bir hastalığı olmayan biri tabii ki aşı olmak zorunda değil. Bu bir tercihtir."

Bağışıklığı güçlendirmek için bilinçsizce alınan vitaminlere ve aktarlardan alınan ürünlere karşı zehirlenme uyarısında bulunan Uzel, "Dışardan alınan multivitamin, c vitamini gibi ürünleri insanlar çok kullanıyor. Ancak bunlar çok fazla işe yaramıyor. Aşılanma, teması kesme, maske kullanma, özellikle kalabalık ortama giriyorsanız maske takmak mantıklı. Onun dışında diyet ve egzersiz yani sağlıklı beslenme bağışıklığı kuvvetlendiren bir şey. Ama dışardan aldığınız, aktardan aldığınız şeyler bağışıklığı çok değiştirmiyor. Bilinçsizce kullanıp kendinizi zehirlemeyin diyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.