Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

65 yaş üstüne grip uyarısı! Uzmanlar "48 saat" kuralına dikkat çekti

Influenza A'nın alt tipi olan H3N2 virüsü, hızlı yayılımı ve şiddetli belirtileriyle son günlerde grip vakalarında belirgin bir artışa neden oldu. Uzmanlardan 65 yaş üstüne grip uyarısı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 17:40

Grip vakalarında görülen artış endişeye yol açarken, uzmanlar H3N2 virüsünün özellikle yaşlılarda kalp krizi ve demansı tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Hastanelerde yaşanan yoğunluk ve artan grip vakaları, H3N2 virüsü endişesini beraberinde getirdi.

H3N2 virüsü nedeniyle grip vakaları son günlerde artış gösterirken, uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Grip gibi ateşli hastalıkların kalp krizi riski oluşturduğunu ve demansı hızlandırdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, özellikle 65 yaş üstü kişilerin grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.

65 yaş üstüne grip uyarısı! Uzmanlar "48 saat" kuralına dikkat çekti

UZMANLARDAN GRİPTEN KORUNMAK İÇİN TAVSİYELER

Hem yetişkinlerde hem çocuklarda artan grip vakaları nedeniyle son zamanlarda hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Influenza A virüsünün alt tipi olan ve normalden daha hızlı yayılım gösteren H3N2 virüsü nedeniyle vakalarda belirtiler daha şiddetli seyrederken, uzmanlardan bu kış gripten korunma yollarına ilişkin önemli uyarılar geldi.

H3N2 virüsünün H1N1'den çok farklı olmadığını belirten Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, "Eğer bu sene influenza aşısı yaptırdıysanız korkmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü bu seneki aşıda H3N2'ye karşı da koruyuculuk var. Eğer aşılanmadıysanız, yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetleriniz varsa o zaman influenza H3N2 olabilirsiniz. Tedavisi H1N1 tedavisi ile aynı. Ağızdan kullandığımız antiviral ilaç var. Herkesin kullanmasına gerek yok ancak sağlık probleminiz varsa, yaşınız ileriyse kullanılmasını tavsiye ediyoruz. İlaçları şikayetin başlangıcından itibaren ilk 24-48 içinde kullanmayı tercih ediyoruz. Eğer kullanımı gecikirse ilaçların etkinliği biraz daha azalıyor. Kullanmazsak da 7-10 gün kadar sürüyor" dedi.

H3N2 virüsünün üst solunum yoluna daha fazla tutunduğunu belirten Dr. Uzel, "Bu hastalık üst solunum yolunda kendini gösteriyor. Zatürre de yapabiliyor. Özellikle yaşlılarda influenzaya bağlı zatürreler gördük. Hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız hastalarımız da oldu" diye konuştu.

65 yaş üstüne grip uyarısı! Uzmanlar "48 saat" kuralına dikkat çekti

Gribe karşı en etkili koruyucu faktörün aşı olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, 65 yaş üstü kişiler için önemli uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"En iyi koruyuculuk aşılarda. Aşı herkesin, her sene yaptırması gereken bir şey. Çünkü aşı doğası gereği kalıcı bir bağışıklık oluşturmuyor. 65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka grip aşısı yaptırmanız gerekiyor. Çünkü grip geçirmek başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Kalp krizi gibi sıkıntılara neden olabiliyor. Kişide sınırda bir demans varsa, grip gibi ateşli hastalıklar demansı hızlandırabiliyor. O yüzden önemli. Kronik bir hastalığınız varsa o zaman yine aşı yaptırmak şart. Ama herhangi bir hastalığı olmayan biri tabii ki aşı olmak zorunda değil. Bu bir tercihtir."

Bağışıklığı güçlendirmek için bilinçsizce alınan vitaminlere ve aktarlardan alınan ürünlere karşı zehirlenme uyarısında bulunan Uzel, "Dışardan alınan multivitamin, c vitamini gibi ürünleri insanlar çok kullanıyor. Ancak bunlar çok fazla işe yaramıyor. Aşılanma, teması kesme, maske kullanma, özellikle kalabalık ortama giriyorsanız maske takmak mantıklı. Onun dışında diyet ve egzersiz yani sağlıklı beslenme bağışıklığı kuvvetlendiren bir şey. Ama dışardan aldığınız, aktardan aldığınız şeyler bağışıklığı çok değiştirmiyor. Bilinçsizce kullanıp kendinizi zehirlemeyin diyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!
Zerdeçalı tek başına yiyorsanız çöpe atın: Yanına o baharat gelmezse vücut kabul etmiyor
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.