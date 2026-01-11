Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!

Halk arasında grip olarak bilinen ve büyük küçük herkesi yatağa düşüren bir hastalık olan Influenza A, özellikle çocukları daha fazla etkiliyor.

Hastalık bir kırgınlık ve eklem ağrılarıyla başlayan bu hastalık daha sonra yüksek ateşle birlikte devam ediyor.

EĞER ATEŞ DÜŞMÜYORSA...

Bu süreçte özellikle çocuklarda ateş düşürücü çare olmuyor ve 12 saat sonunda 38 derece ateş düşürülemiyorsa uzmanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanın önemli olduğunun altını çiziyor.

"BRONŞİT VE ZATÜRRE GELİŞTİREBİLİR"

Influenza A hastalığıyla ilgili kritik bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Günay Cantürk, "Influenza komplikasyonları olan bir mikrop arkasından orta kulak enfeksiyonu, bronşit ve zatürre geliştirebilir" ifadeleriyle uyardı.

BESLENME VE UYKUYA DİKKAT

Çocuklarda eğer vücut direnci iyiyse mikrobu almayabileceğini söyleyen Cantürk, "Onun için aileler bu dönem boyunca beslenme ve uykuya dikkat etmeli" tavsiyesinde bulundu.