Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!

Influenza A saldıgını özellikle çocuklar arasında kol geziyor. Son dönemde hastanelerin acil servisleri bu salgına yakalanan hastalarla doldu taştı. Uzmanlar özellikle çocuklarda ateş düşürülmüyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanın önemli olduğunun altını çiziyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 09:51

Halk arasında grip olarak bilinen ve büyük küçük herkesi yatağa düşüren bir hastalık olan Influenza A, özellikle çocukları daha fazla etkiliyor.

Hastalık bir kırgınlık ve eklem ağrılarıyla başlayan bu hastalık daha sonra yüksek ateşle birlikte devam ediyor.

Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!

EĞER ATEŞ DÜŞMÜYORSA...

Bu süreçte özellikle çocuklarda ateş düşürücü çare olmuyor ve 12 saat sonunda 38 derece ateş düşürülemiyorsa uzmanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanın önemli olduğunun altını çiziyor.

Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!

"BRONŞİT VE ZATÜRRE GELİŞTİREBİLİR"

Influenza A hastalığıyla ilgili kritik bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Günay Cantürk, "Influenza komplikasyonları olan bir mikrop arkasından orta kulak enfeksiyonu, bronşit ve zatürre geliştirebilir" ifadeleriyle uyardı.

Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!

BESLENME VE UYKUYA DİKKAT

Çocuklarda eğer vücut direnci iyiyse mikrobu almayabileceğini söyleyen Cantürk, "Onun için aileler bu dönem boyunca beslenme ve uykuya dikkat etmeli" tavsiyesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Annesi telefon çaldırdı! Devlet çocuğu koruma altına aldı
İstanbul'da ilçe belediyeleri tek tek sıralandı! Listenin zirvesi oldukça şaşırttı
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.