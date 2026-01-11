Annesi telefon çaldırdı! Devlet çocuğu koruma altına aldı

Geçtiğimiz günlerde Antakya’da bir çocuğa ait cep telefonunun çalındığı belirtildi. Polise ekiplerine yapılan ihbar neticesinde incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki çocuğuna telefonu çaldırdığı anlar yer aldı.

Yapılan çalışmalarda annenin yabancı uyruklu H.A. olduğu, çocuğun ise V.I. olduğu tespit edildi. Annenin kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu ve tutuklandığı belirtilirken, çocuğunun devlet korumasına alındığı kaydedildi.