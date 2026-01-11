Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Annesi telefon çaldırdı! Devlet çocuğu koruma altına aldı

Hatay’da yaşayan 12 yaşındaki çocuğun annesinin yönlendirmesiyle telefon çaldığı tespit edildi. Çocuk devlet korumasına alınırken, anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
09:33
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
09:33

Geçtiğimiz günlerde Antakya’da bir çocuğa ait cep telefonunun çalındığı belirtildi. Polise ekiplerine yapılan ihbar neticesinde incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki çocuğuna telefonu çaldırdığı anlar yer aldı.

Annesi telefon çaldırdı! Devlet çocuğu koruma altına aldı

Yapılan çalışmalarda annenin yabancı uyruklu H.A. olduğu, çocuğun ise V.I. olduğu tespit edildi. Annenin kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu ve tutuklandığı belirtilirken, çocuğunun devlet korumasına alındığı kaydedildi.

#Yaşam
