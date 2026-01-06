250 bin TL'lik hurda çalan hırsızlar kamerada

Kategoriler
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden 250 bin TL'lik hurda malzemeleri çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. 75 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, hırsızlık yapan İ.E. (28) ve A.E.’yi (22) gözaltına aldı. 500 kiloluk hurda malzemeleri ekiplerce ele geçirilip iş yeri sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.