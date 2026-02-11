Freni patlayan minibüs faciaya neden oldu! Kaldırımdaki yayaya çarptığı anlar kameralarda

İzmir'in Buca ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki minibüsün freni patladı. Kontrolden çıkan ve hızla ilerleyen minibüs, yolun karşısına geçtikten sonra önce bir dolmuşa, ardından da kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptı. Minibüs, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken minibüsün hızla üzerine doğru geldiğini fark eden yayanın panikle kaçmaya çalıştığı ancak aracın çarpmasından kurtulamadığı görüldü.