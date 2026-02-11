Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! 'Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasına kıyafeti yüzünden ağır eleştiriye maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki 100 kadına teşekkür ederek başladı. Güneş'in maruz kaldığı saldırıyı 28 Şubat zihniyeti olarak yorumlayan Erdoğan, Suriye meseline de değindi. 'Suriye meselesinde tavrımız net" diyen Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e çok sert sözlerle yüklendi.

"28 ŞUBAT ARTIĞI ZİHNİYET"

İşte Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları:

Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbi’mizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp, şalvarlarını giyerek Eskişehir Mihalgazi’den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş’le birlikte tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Milletten aldığı yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiye; "Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır" diyerek tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yıllarca sırf başörtülerinden ötürü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma hakkını, hatta seçilme hakkını gasp edenlerle; Anadolu kadınının asırlardır üzerinde gururla taşıdığı yazmasına, tülbenttine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla; milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum.

Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık ve yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmedik, etmeyeceğiz. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız. Şerife Bacı'nın, Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un yolundan giden tüm hanım kardeşlerimi bugün bir kere daha kemali hürmetle selamlıyorum.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 12 ANLAŞMA İLE DÖNDÜK

Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için gönderdi. Hizmet etmemiz, sorunlara çözüm bulmamız için gönderdi. Özellikle dış ilişkiler noktasında yoğun temas dönemi söz konusu. Suudi Arabistan ve Mısır'a ziyaret gerçekleştirdik. Güncel meseleleri istişare ettik. Toplam 12 anlaşmayla döndük.

Durmuyoruz değerli kardeşlerim, durmuyoruz. Yapacağımız çok şey var. Tempomuzu her gün artırıyoruz. Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i ağırlayacağız.

Dünyada ve bölgemizde tabiri caizse bir Türkiye rüzgarı esiyor. Burada şunu özellikle ifade etmek durumundayım; Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun içindir.

SURİYE AÇIKLAMASI

İnsanlık tarihiyle yaşıt bir bölgenin kadim sakinleri olarak son yıllarda çatışmalarla, kardeş kavgasıyla, Gazze'de olduğu gibi barbarlıkla anılan coğrafyamızın tekrar bir selam yurdu, yeniden bir güven ve esenlik yurdu olması için hüsnüniyetle çalışıyoruz. Bilvesile komşumuz Suriye'nin yaklaşık 14 yıldır hasretini çektiği istikrara, barışa, huzura süratle kavuşması en büyük temennimizdir. Aynı kıbleye yönelen Suriyeli kardeşlerimizin birlik içinde, kardeşlik içinde aydınlık geleceklerini omuz omuza inşa etmesi bizim samimi arzumuzdur. Suriye konusunda Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın ve Ürdün'ün de bizimle aynı hassasiyetleri taşıdığını görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Suriye'nin huzuru için her üç ülkeyle inşallah birlikte hareket edeceğiz.

Tabii burada şunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir. Orada akan her damla kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri fark etmeksizin Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizim de canımızdan can kopması demektir. Suriye'ye vicdan merceğiyle bakan herkes bir defa şunu kabul edecektir: Tıpkı aziz milletimiz gibi kardeş Suriye halkı da her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Hiç şüphesiz bunu fazlasıyla hak etmektedir. Artık Suriye'nin kaynaklarının Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir.

"REZİL SİYASETİN KOL BAŞKANI"

Biz can kurtarma derdindeyken, birileri de çıkmış selden kütük kapma durumuna düşmüştür. Bu rezil siyasetin kol başkanlığını ise ana muhalefetin başındaki zat ve çevresi yapmaktadır.

Ne Kürtler ne Nusayriler ne başkaları bunların umurlarında değil. Öyle olsaydı 13,5 yıl Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken tepki gösterirlerdi.

Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyorum. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları artık çok net görüyorum. Benim Arap vatandaşlarım kimlerin hangi çirkin senaryoların taşeronu olduğunu çok net görüyor, sadece CHP Genel Başkanı görmüyor. Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir proje üretmesini beklemiyoruz.

"MEYHANE JARGONUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN ARTIK VAZGEÇSİN"

Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Hakaret etmeden küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan bu ülkede siyaset yapılacağını öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'den gelen gideni aratır düzeni devam ediyor.

Ne diyelim Allah bunlara akıl CHP'li kardeşlerime de sabır versin. Burada daha önce yaptığım bir tespitimi tekrar hatırlatmak isterim. Görüyoruz ki zaman değişiyor. Dünya değişiyor. Genel başkanlar değişiyor. Ama CHP’de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor. Biz eskisini oturduğu koltuğun hakkını vermiyor diye eleştiriyorduk, yerine gelen selefinden de kötü çıktı. Anlaşılan yeni genel başkanın kelime dağarcığı öncekinden daha sınırlı. Biz üslup sorunu var zannediyorduk, meğer sorun bizatihi üslubuymuş.

2 YIL ÖDEME ALINMAYACAK

Bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez. CHP'lilerin 455 bin konutu teslim eden hükümetimize laf etmesi hadsizliktir. Bunları yapamıyorsanız en azından edebinizle susarsınız.

23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. Milletimiz nasıl daha önceki felaketlerde faizsiz konutlara sahip olduysa yine aynı şekilde sahip olacak.

Son Kabine toplantısında konuyu değerlendirdik. Milletimiz için ne uygunsa onu ortaya çıkardık. Öncelikle şunu söyleyeyim 455 bin konutun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. 18 yıl boyunca aynı fiyattan taksit ödeyecek. 3+1 konutlar için 8 bin 750 TL taksit ödenecek. 484 bin TL'den yani 4'te 1 fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek.

Maliyet üzerinden yüzde 50 indirim 8 bin 100 lira sabit taksitle olacak. Peşin almak isteyen vatandaşlarımız 448 bin TL'den peşin olarak alabilecek.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU