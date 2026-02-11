İsa Karakaş'tan emekliye seyyanen zam için çarpıcı rakam! 'Son bir kez verin...'

Yeni emekli maaş zammının belli olmasının üzerinden henüz kısa bir zaman geçmiş olmasına karşın, Ankara'dan gelen 'yeni düzenleme' kulisleri emekli maaşıyla ilgili vatandaşın beklentisini artırdı.

Bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde 'Emeklilikte "kök"ten çözüm: Maaş değil, ihtiyaç dönemi başlıyor!' başlıklı bir yazı kaleme alan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında emekli maaşında yeni düzenlemeyle ilgili görüş ve beklentilerini paylaştı.



Temmuzda seyyanen zam beklentisi de vatandaşın 1 numaralı gündem maddesi olarak yerini koruyor.

İşte hem en düşük emekli maaşı alanları hem de tüm emeklileri ilgilendiren yeni modelden başlıkları ve Karakaş'ın emekli maaş alan herkesi ilgilendiren seyyanen zam rakamı!