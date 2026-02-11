Menü Kapat
İsa Karakaş'tan emekliye seyyanen zam için çarpıcı rakam! 'Son bir kez verin...'

Şubat 11, 2026 11:46
1
emekli maaş zammı

Yeni emekli maaş zammının belli olmasının üzerinden henüz kısa bir zaman geçmiş olmasına karşın, Ankara'dan gelen 'yeni düzenleme' kulisleri emekli maaşıyla ilgili vatandaşın beklentisini artırdı.  

 Bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde 'Emeklilikte "kök"ten çözüm: Maaş değil, ihtiyaç dönemi başlıyor!' başlıklı bir yazı kaleme alan  SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında emekli maaşında yeni düzenlemeyle ilgili görüş ve beklentilerini paylaştı. 

Temmuzda seyyanen zam beklentisi de vatandaşın 1 numaralı gündem maddesi olarak yerini koruyor.

İşte hem en düşük emekli maaşı alanları hem de tüm emeklileri ilgilendiren yeni modelden başlıkları ve Karakaş'ın emekli maaş alan herkesi ilgilendiren seyyanen zam rakamı!

2
İsa Karakaş'tan emekliye seyyanen zam için çarpıcı rakam! 'Son bir kez verin...'

İsa Karakaş kök maaşlar ilgili beklentilerin Ankara'nın siyaset koridorlarında daha çok dillendirildiğini ve duyulduğunu söyledi:

“Ankara hareketli emekliler konusunda.

Çünkü kök maaşı konusunda en düşük emekli maaşı konusunda çok büyük yakınmalar var.

2019 yılında 800 bin kişiyle başladı bu kök maaş meselesi. Geldiğimiz noktada 5 milyon kişiye ulaştı.

Ama bu 5 milyon kişinin hepsi mutlu mu? Hayır."

3
emekli maaş zammı

Karakaş çalışmaların aceleye getirilmemesi gerektiği görüşünü savunuyor!

YENİ EMEKLİ DÜZENLEMESİ NE ZAMANA YETİŞİR?

"Emekli konusunda itilaflı konu ve sorun çok fazla.

Hızlı bir şekilde şunu yapalım bunu yapalım derken işin içinden çıkamazsınız.

Çünkü burada emekliler derken standart bir emekli modelimiz yok.

SSK emeklisi, tarım sigortalısı, tarım bağ kurlusu, emekli sandığı emeklisi...

Farklı normlara sahip olanlar var.”
 

4
seyyanen zam

SEYYANEN ZAM MESELESİ

Tüm emekli maaşlarına bir zam, bir maaş düzenlemesi bu da konuşuluyor gündemde. Hatta bunun için Haziran ve Temmuz ayları işaret ediliyor. 

İsa Karakaş seyyanen zammın önünde herhangi bir engel olmadığını söylüyor:

"Bir seyyaen zam meselesi var. Onun ifa edilmesi lazım O istenildiği zaman verilebilir. Temmuz'da da verilebilir.
Bunun önünde herhangi bir engel yok. Herhangi bir düzenleme yapılmasına da ihtiyaç yok.”

 

5
emekli maaşı

‘YENİ DÜZENLEME YAPARKEN DİKKAT!’

Öte yandan İsa Karakaş yeni düzenlemede emekli maaşı belirlenirken ihtiyaçların ön plana alınacağını söyledi. Karakaş bunun dezavantajları olabileceği görüşünde: 

“Bakın bugün emeklilikte kökten çözüm maaş değil ihtiyaç dönemi başlıyor.

Düşük maaşlara otomatik olarak bir tabanda güncelliyordunuz 20 bin TL.

Şimdi hükümet ne yapmaya çalışıyor?

Bundan sonra biz artık herkese böyle eşit bir zam en düşük maaşı 20 bin 25 bin gibi yapmayacağız. Ne yapacağız?

6
İsa Karakaş'tan emekliye seyyanen zam için çarpıcı rakam! 'Son bir kez verin...'

YARDIM MESELESİ İŞLERİ DAHA DA KARIŞTIRIR!

Emeklinin kirada oturup oturmayacağına bakacağız. Kirada mı oturuyor? Çocuklar var mı?

Buna göre belirleyip biz sosyal destek vereceğiz deniliyor.

Ama bu o kadar zor sorunları daha da derinleştirecek, kronikleştirecek ve çare olmayacak.

Neden olmayacak? Ya biz SGK'dan bahsediyoruz.

7
SGK emekli

ÇALIŞANLAR YARDIM DEĞİL HAKLARINI İSTİYOR!

Çalışanlar primlerini ödemiş diyorlar ki benim primimin güncel karşılığını istiyorum.

Sosyal yardımı niye karıştırıyorsun? Dolayısıyla emeklerin çok sayıda tepkisi var. Sosyal yardımları lütfen SGK'ya karıştırmayın.

SGK'ya sosyal yardımları bulaştırdığınız zaman olay felç oluyor.

Sistemin gittikçe daha karmaşık hale gelmesine yol açıyor.”

 

8
seyyanen zam

İsa Karakaş son olarak  “Yapılması gerekenleri biz burada yetkililere seslenelim” diyerek görüşlerini şöyle özetledi:  

“Bir, 2000 yılı öncesine biz intibak yaptık mı uyumlaştırdık maaşları. 2000 yılı sonrası için de emeklilikte intibak meselesini çözelim ve adalet yerini bulsun.

SEYYANEN ZAM İÇİN RAKAM VERDİ

İki, 2026 Temmuz ayına geldiğimiz zaman seyyanen zam meselesi.
 

9
en düşük emekli maaş zammı

'SON BİR KEZ VERİN'

En düşükten en yükseğe bütün emeklilere son bir kez verin.

Son bir kez. Ne kadar bu? 22 bin lira.

Bunu yaptıktan sonra bir de milli geliri otomatik bir şekilde emeklilere yansıtırsınız. Aynı 6 aylık enflasyon gibi otomotikmen artırdığınız zaman emeklilerin bütün sorunları çözülmüş olur.

Yoksa taşıma suyla değirmen dönmez.”
 

