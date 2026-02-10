Menü Kapat
Satışlar patladı, iki ortak talebe yetişemiyor! Zonguldak'ta üretip 7 ülkeye gönderiyorlar

Şubat 10, 2026 11:45
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kendi atölyelerinde soba üreten iki ortak, pelet sobaya artan yurt içi ve yurt dışı talebe yetişmekte zorlanıyor. Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Avrupa’da derinleşen doğal gaz krizi, pelet sobaları yeniden sahneye çıkarırken, Alaplı’da başlayan üretim hattı Avrupa pazarına açıldı.

İşte Zonguldak'tan başlayıp 7 ülkeye yayılan başarı hikayesinin detatları...i 

 

 

YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üretilen "yeni nesil" pelet sobalar yurt dışından yoğun talep görüyor.

YOĞUN MESAİ 

Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki kendi atölyelerinde yaklaşık 4 yıldır soba üretimi yapan Taner Kılıç ile Recep Yılmaz, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Firma sahipleri Kılıç ile Yılmaz, son 5 yılda pelet soba üretimine ağırlık verdiklerini ve tasarımlarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent aldıklarını söyledi.

Avrupa'da savaş nedeniyle yaşanan doğal gaz sıkıntısının, pelet sobalara olan ilgiyi artırdığını belirten Yılmaz, "Atölyemizde imal edilen pelet sobalarını Belçika, Fransa, Macaristan, Tacikistan ve Sırbistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Şu anda yurt dışı pazarımız, Türkiye pazarına göre daha güçlü. Avrupa, pelet konusunda bizden bir adım önde. 

Kömür ve odun yerine daha çok elektrikli pelet sobalar tercih ediliyor. Bulgaristan, Sırbistan ve Fransa başta olmak üzere 7 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ayrıca Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına da pelet sobası sattık" dedi. İhracat siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını dile getiren Taner Kılıç ise, önümüzdeki yıllarda pelet soba ve pelet yakıtına olan ilginin daha da artacağını ifade etti.

Talaş, odun ve ağaç atıklarından üretilen peletlerin yakıt olarak kullanıldığı sobalar, çevre dostu yapısı ve kömüre oranla daha az kül bırakması nedeniyle Avrupalı tüketicilerin tercihleri arasında önemli bir yer edindi. Otomatik yükleme ve ateşleme sistemiyle çalışan pelet sobalar, pratik kullanımıyla da dikkat çekiyor.

