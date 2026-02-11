ABD'de parkın ortasında sıra dışı buz volkanı! Görenler kameraya sarıldı

ABD'nin kuzey kesimini etkisi altına alan ve bölgenin büyük bir kısmını kar ve buzla kaplayan dondurucu soğuklar nedeniyle, New York şehrinin kuzeyindeki Letchworth Eyalet Parkı'nda eşsiz bir doğa olayı yaşandı.

Buz volkanı, Letchworth Parkı'nda yer alan bir fıskiyenin su fışkırtması ve dondurucu soğuklarda donan suyun bir süre sonra dağ şeklini almasıyla oluşuyor. Bu olay parkın en önemli kış atraksiyonlarından biri haline gelmiştir.