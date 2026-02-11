Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda peş peşe patlamalar! Kilometrelerce alan korumaya alındı

Kategoriler
Endonezya'nın Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden uyandı. Yanardağ, yerel saatle 00.28-08.06 arasında 5 kez patladı. Patlamanın yanı sıra 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttü.
Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi, Liswanto, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu açıkladı.
Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını duyurdu.
Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.