Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda peş peşe patlamalar! Kilometrelerce alan korumaya alındı

Endonezya'da yer alan Semeru Yanardağı 5 kez patladı ve 1000 metreye kadar kül püskürttü. Tehlike seviyesi 3. seviye olarak açıklanırken, 5 kilometrelik alan korumaya alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 11:30

'nın Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden uyandı. Yanardağ, yerel saatle 00.28-08.06 arasında 5 kez patladı. Patlamanın yanı sıra 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttü.

HABERİN ÖZETİ

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda peş peşe patlamalar! Kilometrelerce alan korumaya alındı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Endonezya'nın Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçerek 5 kez patladı, 3. seviye alarm durumuna yükseltildi ve çevresinde 5 kilometrelik bir yasak bölge oluşturuldu.
Endonezya'nın Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Yanardağ, 5 kez patladı ve 600-1000 metre yüksekliğe kül püskürttü.
Tehlike düzeyi "3. seviye" olarak belirlendi.
Yanardağ çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyet yasaklandı.
Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biridir.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi, Liswanto, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu açıkladı.

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda peş peşe patlamalar! Kilometrelerce alan korumaya alındı

5 KİLOMETRELİK ALAN KORUMAYA ALINDI

Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını duyurdu.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mayon Yanardağı'ndan lavlar fışkırıyor! Patlama potansiyeli var
Kilauea Yanardağı'ndan fışkıran lavlar 425 metreye kadar yükseldi
ETİKETLER
#patlama
#endonezya
#Semeru Yanardağı
#Malang
#Lumajang
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.