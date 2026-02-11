Endonezya'nın Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden uyandı. Yanardağ, yerel saatle 00.28-08.06 arasında 5 kez patladı. Patlamanın yanı sıra 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda peş peşe patlamalar! Kilometrelerce alan korumaya alındı Endonezya'nın Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçerek 5 kez patladı, 3. seviye alarm durumuna yükseltildi ve çevresinde 5 kilometrelik bir yasak bölge oluşturuldu. Endonezya'nın Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ, 5 kez patladı ve 600-1000 metre yüksekliğe kül püskürttü. Tehlike düzeyi "3. seviye" olarak belirlendi. Yanardağ çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyet yasaklandı. Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biridir.

Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi, Liswanto, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu açıkladı.

5 KİLOMETRELİK ALAN KORUMAYA ALINDI

Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını duyurdu.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.