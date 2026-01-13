Mayon Yanardağı'ndan lavlar fışkırıyor! Patlama potansiyeli var

Filipinler'in Luzon Adası'nda yer alan Albay eyaletindeki Mayon Yanardağı 100 metre yüksekliğe kadar lav püskürtmeye başladı. Yanardağın alarm seviyesinin, 5 seviyeli sistemde yakın zamanda tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli olduğu anlamına gelen 3'üncü seviyede olduğu aktarıldı. Yanardağdaki hareketlilik nedeniyle 4 binden fazla kişi etkilendi.