Mayon Yanardağı'ndan lavlar fışkırıyor! Patlama potansiyeli var

Filipinler'in Luzon Adası'nda yer alan Albay eyaletindeki Mayon Yanardağı 100 metre yüksekliğe kadar lav püskürtmeye başladı. Yanardağın alarm seviyesinin, 5 seviyeli sistemde yakın zamanda tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli olduğu anlamına gelen 3'üncü seviyede olduğu aktarıldı. Yanardağdaki hareketlilik nedeniyle 4 binden fazla kişi etkilendi.