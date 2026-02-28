Menü Kapat
İran sınırından ilk görüntüler! Hareketlilik normal seyrinde

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok kritik kentin hedef alındığı bildirildi. Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise hareketliliğin normal seyrinde olduğu gözlemlendi. Saldırı sırasında bombaları gördüğünü söyleyen İran vatandaşı Meryem Muradi, "Biz İran'ın yanındayız. İsrail'in bize zarar vermesine izin vermeyiz. Şu anda insanlar çok korktu, herkes bir yerlere kaçıyor. Özellikle çocuklar çok korkuyor. Otoyollarda hareketlilik vardı, hava karardığında gerginlik daha da arttı. İnsanlar çocuklarını alıp başka şehirlere gitmeye başladı. Amerika bize zarar verirse biz de onun kafasını kırarız. Tahran'a doğru bombalar geldiğini gökyüzünde gördüm. İran savunma sistemleri devreye giriyordu. Sipah noktalarının, elektrik altyapısının vurulduğu konuşuluyordu. Hastaneler ve okullarla ilgili de iddialar vardı. İnternet ve telefonlar zaman zaman kapalıydı, insanlar bilgi alamıyordu. Bu da paniği büyüttü. Eşim hastanede, onu görmeye geldim. Neden korkayım ki? Burası bizim ülkemiz. Kolay kolay bırakıp gidecek değiliz. Yetkililer de "Hiçbir yere gitmeyin, durum kontrol altında olacak, size yardımcı olacağız" dedi. Ama buna rağmen halkta ciddi bir korku var. İnsanlar çocuklarını alıp farklı şehirlere gidiyor. Gerginlik sürüyor" dedi.

