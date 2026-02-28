AB Başkanlarından İran’a saldırının ardından 'itidal' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarının ardından 'azami itidal çağrısında' bulundu.



AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’daki son gelişmelere ilişkin ortak açıklama yayınladı. AB Konseyi tarafından paylaşılan açıklamada, "İran’daki gelişmeler son derece endişe vericidir. Bölgedeki ortaklarımızla yakın temas halinde bulunuyoruz. Bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

AVRUPA BİRLİĞİ DİPLOMATİK ÇABALARI TUTARLI BİÇİMDE DESTEKLEDİ

Açıklamada, "Nükleer güvenliğin garanti altına alınması ve gerilimi daha da tırmandırabilecek ya da silah kontrolüne ilişkin küresel rejimi zayıflatabilecek her türlü eylemin önlenmesi kritik önem taşımaktadır. Avrupa Birliği, İran’ın katil rejimi ve Devrim Muhafızlarının eylemlerine karşılık olarak kapsamlı yaptırımlar benimsemiş ve İran’ın nükleer ve balistik programlarına ilişkin meselenin müzakereler yoluyla çözülmesi yönündeki diplomatik çabaları tutarlı bir şekilde desteklemiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgede bulunan tüm AB vatandaşları için gerekli tüm adımların AB üyesi ülkelerle koordinasyon içinde atılacağı ifade edilen açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, sivilleri korumaya ve uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermeye çağırıyoruz" denildi.