İsrail İran'da ilkokulu hedef aldı! Bilanço ağırlaşıyor

İsrail, İran'da okulları yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu iki okul hedef alındı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 57 öğrenci hayatını kaybederken, onlarca öğrencinin yaralandığı, 53 kişinin ise hala enkaz altında bulunduğu bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 16:44

İsrail'in 'a yönelik saldırlarının bilançosu netleşmeye başladı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrinde bir ilkokul, İsrail saldırısının hedefi oldu. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, saldırının bir kız ilkokuluna gerçekleştirildiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

İsrail İran'da ilkokulu hedef aldı! Bilanço ağırlaşıyor

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Hürmüzgan ve Kazvin eyaletlerindeki okullar hedef alınarak onlarca öğrenci hayatını kaybetti ve yaralandı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında okullar hedef alındı.
Hürmüzgan'ın Minab şehrindeki bir ilkokula düzenlenen saldırıda 40 öğrenci hayatını kaybetti, 48 öğrenci yaralandı.
Kazvin'in Abyek şehrinde de bir okul saldırıya uğradı, 1 öğrenci hayatını kaybetti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Radmehr, 57 öğrencinin hayatını kaybettiğini, onlarca öğrencinin yaralandığını, 53 kişinin ise hala enkaz altında bulunduğunu duyurdu. Okulda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Radmehr, şehir genelinde durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

BİR OKUL DAHA SALDIRIYA UĞRADI

İran medyasında yer alan haberde Kazvin eyaletine bağlı Abyek şehrinde de bir okulun saldırılarda hedef alındığı aktarıldı. sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan öğrencilerin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

