İsrail İran'da ilkokulu hedef aldı! Bilanço ağırlaşıyor

İsrail'in İran'a yönelik saldırlarının bilançosu netleşmeye başladı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrinde bir ilkokul, İsrail saldırısının hedefi oldu. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, saldırının bir kız ilkokuluna gerçekleştirildiğini belirtti.

Radmehr, 57 öğrencinin hayatını kaybettiğini, onlarca öğrencinin yaralandığını, 53 kişinin ise hala enkaz altında bulunduğunu duyurdu. Okulda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Radmehr, şehir genelinde durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

BİR OKUL DAHA SALDIRIYA UĞRADI

İran medyasında yer alan haberde Kazvin eyaletine bağlı Abyek şehrinde de bir okulun saldırılarda hedef alındığı aktarıldı. Saldırı sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan öğrencilerin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.