İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Dünya
 Arzu Akçay

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

ABD ve İsrail’le gerilim üst seviyelere çıkarken İran’ın başkenti Tahran’da bu sabah saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Kentin farklı yerlerinden duyulan bu patlamalar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Peki, İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama…

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama
Bu sabah saatlerinde İran’da meydana gelen patlama tüm dünyanın gündemine oturdu. Tahran’dan peş peşe gelen patlama sesleri yükselirken, bölgeden görülen dumanlar panik havası oluşturdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in İran'a karşı başta başkent Tahran olmak üzere dört önemli şehre önleyici bir savaş başlattığını belirtti. Peki, İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama…

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

İsrail'in bu sabah İran'a yönelik hava saldırıları başlatması ve ardından İran'ın misilleme yaparak ABD üssünü ve İsrail şehirlerini hedef almasıyla bölgede gerilim tırmanırken, savaşın İsrail'in nükleer saldırısıyla başladığı iddia edildi.
İsrail, bu sabah İran'ın başkenti Tahran dahil birçok önemli şehrine hava saldırısı düzenledi.
İran, İsrail'e füze ve drone saldırılarıyla karşılık verirken, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu Hizmet Merkezi'ni de hedef aldı.
Haberde, çatışmaların İsrail'in İran'a yönelik "nükleer saldırısıyla" başladığı ve İran'ın balistik füzelerle misilleme yaptığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" açıklamasını yaparken, her iki ülke de hava sahasını kapattı ve bölgede panik havası hakim oldu.
İRAN İSRAİL'İ VURDU MU?

Bu sabah saatlerinde İsrail İran’a hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Savunma Bakanı İran’a yönelik yapılan bu saldırılarda Başkent Tahran olmak üzere, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini hedef aldığı duyuruldu.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

Patlamaların ve can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, tüm dünyanın gözü ve kulağı İran’a yer alıyor. İsrail’in İran’a karşı önleyici bir saldırı başlattığı belirtilirken iki ülke de hava sahası yeni bir duyuruya kadar kapatıldı.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

İsrail basını “Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın Dini Lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu" dedi. Bu açıklama sonrası Ali Hamaney’in durumu merak edilirken, İran basınından Hamaney’in Tahran olmadığı bilgisi paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump’dan "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" demesi üzerine İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı gerçekleşti.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

İRAN ABD’NİN BAHREYN’DEKİ ÜSSÜNÜ VURDU

İsrail’in gerçekleştirmiş olduğu hava saldırıları sonrası İran’da ABD 5. Filosu Hizmet Merkezi füze saldırına uğradı. Saldırıların meydana gelmesiyle İran, İsrail’e füze ve drone saldırılarıyla karşılık verdi. İran’ın bu saldırısıyla İsrail’in iki kendi Hayfa ve Tel Aviv’de sirenlerin çaldığı bilgisi verildi.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

İran’ın Başkenti Tahran olmak üzere çok sayıda yerine saldırılar gerçekleşti. Patlamalarla birlikte bir panik havası hakimken İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e karşı saldırı başlattıklarını duyurdu. Diğer bir yandan İran’ın İçişleri Bakanlığı kamu düzeni için tüm imkanları seferber edildiğini de duyurdu.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

İLK KİM VURDU?

İran ve İsrail arasında 12 gün süren tartışmalı savaşta taraflar bugün saabah saatlerinde saldırıya geçti. İsrail’in İran’a nükleer saldırı yapmasıyla başlayan savaş, İran’ın balistik füzelere yanıt vermesiyle devam ediyor.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

Tüm dünyanın gündemine oturan bu saldırıyla birlikte, gündemde yer alan bölgelerde panik havası hâkim. İran’ın Başkenti Tahran olmak üzere önemli şehir merkezlerine de hava saldırısı gerçekleştirildi.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

Askeri üsler, hava savunma sistemleri ve nükleer alt yapı da yoğun bir bombardıman meydana gelirken, dünyanın gözü ve kulağı İran-İsrail saldırısında. İran-İsrail savaşında son dakikalar merakla takip ediliyor.

İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İran-İsrail’in uzun süredir devam eden gerginlikler bu sabah saatlerinde saldırıyla gündem oldu. İsrail’in nükleer saldırı gerçekleştirmesiyle İran’ı balistik füzelerle vermesi devam ederken, diğer ülkelerin neler söyleyeceği merakla takip ediliyor.

