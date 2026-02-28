Bu sabah saatlerinde İran’da meydana gelen patlama tüm dünyanın gündemine oturdu. Tahran’dan peş peşe gelen patlama sesleri yükselirken, bölgeden görülen dumanlar panik havası oluşturdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in İran'a karşı başta başkent Tahran olmak üzere dört önemli şehre önleyici bir savaş başlattığını belirtti. Peki, İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama…

HABERİN ÖZETİ İran İsrail'i vurdu mu? İlk kim vurdu, son dakika açıklama İsrail'in bu sabah İran'a yönelik hava saldırıları başlatması ve ardından İran'ın misilleme yaparak ABD üssünü ve İsrail şehirlerini hedef almasıyla bölgede gerilim tırmanırken, savaşın İsrail'in nükleer saldırısıyla başladığı iddia edildi. İsrail, bu sabah İran'ın başkenti Tahran dahil birçok önemli şehrine hava saldırısı düzenledi. İran, İsrail'e füze ve drone saldırılarıyla karşılık verirken, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu Hizmet Merkezi'ni de hedef aldı. Haberde, çatışmaların İsrail'in İran'a yönelik "nükleer saldırısıyla" başladığı ve İran'ın balistik füzelerle misilleme yaptığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" açıklamasını yaparken, her iki ülke de hava sahasını kapattı ve bölgede panik havası hakim oldu.

İRAN İSRAİL'İ VURDU MU?

Bu sabah saatlerinde İsrail İran’a hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Savunma Bakanı İran’a yönelik yapılan bu saldırılarda Başkent Tahran olmak üzere, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini hedef aldığı duyuruldu.

Patlamaların ve can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, tüm dünyanın gözü ve kulağı İran’a yer alıyor. İsrail’in İran’a karşı önleyici bir saldırı başlattığı belirtilirken iki ülke de hava sahası yeni bir duyuruya kadar kapatıldı.

İsrail basını “Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın Dini Lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu" dedi. Bu açıklama sonrası Ali Hamaney’in durumu merak edilirken, İran basınından Hamaney’in Tahran olmadığı bilgisi paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump’dan "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" demesi üzerine İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı gerçekleşti.

İRAN ABD’NİN BAHREYN’DEKİ ÜSSÜNÜ VURDU

İsrail’in gerçekleştirmiş olduğu hava saldırıları sonrası İran’da ABD 5. Filosu Hizmet Merkezi füze saldırına uğradı. Saldırıların meydana gelmesiyle İran, İsrail’e füze ve drone saldırılarıyla karşılık verdi. İran’ın bu saldırısıyla İsrail’in iki kendi Hayfa ve Tel Aviv’de sirenlerin çaldığı bilgisi verildi.

İran’ın Başkenti Tahran olmak üzere çok sayıda yerine saldırılar gerçekleşti. Patlamalarla birlikte bir panik havası hakimken İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e karşı saldırı başlattıklarını duyurdu. Diğer bir yandan İran’ın İçişleri Bakanlığı kamu düzeni için tüm imkanları seferber edildiğini de duyurdu.

İLK KİM VURDU?

İran ve İsrail arasında 12 gün süren tartışmalı savaşta taraflar bugün saabah saatlerinde saldırıya geçti. İsrail’in İran’a nükleer saldırı yapmasıyla başlayan savaş, İran’ın balistik füzelere yanıt vermesiyle devam ediyor.

Tüm dünyanın gündemine oturan bu saldırıyla birlikte, gündemde yer alan bölgelerde panik havası hâkim. İran’ın Başkenti Tahran olmak üzere önemli şehir merkezlerine de hava saldırısı gerçekleştirildi.

Askeri üsler, hava savunma sistemleri ve nükleer alt yapı da yoğun bir bombardıman meydana gelirken, dünyanın gözü ve kulağı İran-İsrail saldırısında. İran-İsrail savaşında son dakikalar merakla takip ediliyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İran-İsrail’in uzun süredir devam eden gerginlikler bu sabah saatlerinde saldırıyla gündem oldu. İsrail’in nükleer saldırı gerçekleştirmesiyle İran’ı balistik füzelerle vermesi devam ederken, diğer ülkelerin neler söyleyeceği merakla takip ediliyor.