ABD-İran gerilimi ve gelecek senaryoları!

Bu kritik atmosferde, SETA olarak düzenleyeceğimiz web panelinde, bölgedeki askeri hareketliliği ve çatışmayı, Trump yönetiminin stratejik hamlelerini ve Tahran’ın karşı duruşunu uzman isimlerle masaya yatırıyoruz.

SETA WEB PANEL

Şubat 2026'nın son günleri itibarıyla bölgede askeri ve diplomatik denklemler hızla değişiyordu, Bugünkü saldırı ve akabindeki gelişmeler bu denklemi doğruladı:

Askeri Hareketlilik: ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin başını çektiği dev bir filoyu bölgeye sevk ederken, İsrail’deki Ovda Hava Üssü’ne ilk kez F-22 Raptor savaş uçakları konuşlandırılmıştı.

Diplomatik Tıkanıklık: Cenevre’de gerçekleşen nükleer müzakerelerin üçüncü turu, uranyum zenginleştirme ve balistik füze programı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalmış durumdaydı. Tarafların tekrar Viyana’da bir araya gelmesi bekleniyordu.

Bölgesel Riskler: İran, askeri doktrinini "savunmadan saldırıya" çevirdiğini açıklarken; İsrail’in süreçteki rolü ve Türkiye’nin sınır ve enerji güvenliği ile bölgesel istikrarı bu gerilimin merkezinde yer alıyordu.

TARTIŞILACAK TEMEL KONULAR:

28 Şubat 2026, saat 20.00’da gerçekeleştirilecek web panelde alanındaki uzman isimler çatışmanın gidişatını, nasıl evrileceğini, gelecek senaryalorı ve çatışmanın Türkiye’ye yansımalarını değerlendireceklerdir.

Türkiye’ye Yansımalar: Muhtemel bir çatışmanın Türkiye’nin sınır güvenliği, mülteci hareketliliği ve enerji koridorları üzerindeki etkileri neler olabilir?