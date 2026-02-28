ABD-İran gerilimi ve gelecek senaryoları!

Kategoriler
Bu kritik atmosferde, SETA olarak düzenleyeceğimiz web panelinde, bölgedeki askeri hareketliliği ve çatışmayı, Trump yönetiminin stratejik hamlelerini ve Tahran’ın karşı duruşunu uzman isimlerle masaya yatırıyoruz.
Şubat 2026'nın son günleri itibarıyla bölgede askeri ve diplomatik denklemler hızla değişiyordu, Bugünkü saldırı ve akabindeki gelişmeler bu denklemi doğruladı:
28 Şubat 2026, saat 20.00’da gerçekeleştirilecek web panelde alanındaki uzman isimler çatışmanın gidişatını, nasıl evrileceğini, gelecek senaryalorı ve çatışmanın Türkiye’ye yansımalarını değerlendireceklerdir.
Türkiye’ye Yansımalar: Muhtemel bir çatışmanın Türkiye’nin sınır güvenliği, mülteci hareketliliği ve enerji koridorları üzerindeki etkileri neler olabilir?