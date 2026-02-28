Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Serhat Yıldız

ABD-İran gerilimi ve gelecek senaryoları!

ABD ile İran arasındaki gerilim, son günlerde iki ülke arasında tarihin en kritik eşiğine ulaşmış durumdaydı. ABD bölgeye 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığınağını yaparken, Cenevre'de yürütülen diplomatik müzakerelerin henüz bir sonuç üretememesi savaş çanlarını daha yüksek sesle çaldırıyordu. ABD ve İsrail’in bugün İran’a karşı geniş çaplı bir operasyon başlatması, mevcut gidişatın bir göstergesi oldu.

Bu kritik atmosferde, SETA olarak düzenleyeceğimiz web panelinde, bölgedeki askeri hareketliliği ve çatışmayı, Trump yönetiminin stratejik hamlelerini ve Tahran’ın karşı duruşunu uzman isimlerle masaya yatırıyoruz.

ABD-İran gerilimi ve gelecek senaryoları!

SETA WEB PANEL

Şubat 2026'nın son günleri itibarıyla bölgede askeri ve diplomatik denklemler hızla değişiyordu, Bugünkü saldırı ve akabindeki gelişmeler bu denklemi doğruladı:

  • Askeri Hareketlilik: ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin başını çektiği dev bir filoyu bölgeye sevk ederken, İsrail’deki Ovda Hava Üssü’ne ilk kez F-22 Raptor savaş uçakları konuşlandırılmıştı.
  • Diplomatik Tıkanıklık: Cenevre’de gerçekleşen nükleer müzakerelerin üçüncü turu, uranyum zenginleştirme ve balistik füze programı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalmış durumdaydı. Tarafların tekrar Viyana’da bir araya gelmesi bekleniyordu.
  • Bölgesel Riskler: İran, askeri doktrinini "savunmadan saldırıya" çevirdiğini açıklarken; İsrail’in süreçteki rolü ve Türkiye’nin sınır ve enerji güvenliği ile bölgesel istikrarı bu gerilimin merkezinde yer alıyordu.

TARTIŞILACAK TEMEL KONULAR:

28 Şubat 2026, saat 20.00’da gerçekeleştirilecek web panelde alanındaki uzman isimler çatışmanın gidişatını, nasıl evrileceğini, gelecek senaryalorı ve çatışmanın Türkiye’ye yansımalarını değerlendireceklerdir.

Türkiye’ye Yansımalar: Muhtemel bir çatışmanın Türkiye’nin sınır güvenliği, mülteci hareketliliği ve enerji koridorları üzerindeki etkileri neler olabilir?

ABD-İran karşılıklı saldırıları sonrası İngiltere'den savaş açıklaması
ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz
