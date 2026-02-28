Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz

İsrail ve ABD, İran'a karşı büyük saldırı başlattı. Tahran'da siren sesleri duyulurken İran da karşı saldırıya geçti. Orta Doğu adeta ateş çemberi oldu, füzeler Körfez ülkelerine sıçradı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner TGRT Haber'de savaşı değerlendirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 13:15

’in ’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’da hava savunma sistemleri devreye girdi, başkentin batı ve merkezinden patlama sesleri duyuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı saldırıya başladıklarını açıklarken, İçişleri Bakanlığı kamu düzeni için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İsrail'in saldırılarının ardından İran, İsrail'e geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatırken, çatışmalar Körfez ülkelerini de etkileyerek bölgesel bir gerilime yol açtı.
İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattı.
İran'dan ateşlenen füzeler Körfez ülkeleri (BAE, Bahreyn, Katar) ile ABD üslerini de hedef aldı.
ABD, İsrail'e destek verirken, bölgede yoğun askeri varlığı bulunuyor.
Uzmanlar, savaşın önceden planlandığını, elektronik harp ve hava saldırılarını içereceğini ve Körfez ülkelerinin de katılabileceğini belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE KIRMIZI ALARM

'nin de İsrail'e destek vermesi sonrası İran'dan ateşlenen füzelerin ABD üslerini hedef aldığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail'e geniş çaplı füze ve İHA saldırılarına başladı.
BAE, Bahreyn, Katar gibi ülkelere füze düştü ve hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz

''TARİHTE İLK OLACAK''

Orta Doğu'yu felakete sürükleyecek savaşa Körfez ülkelerinin de dahil olacağı konuşuluyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner TGRT Haber'e savaş ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner, Alper Altun'un sorularını şöyle cevapladı:

''Bu savaş önceden planlanmıştı. Hava saldırıları ve füze saldırıları olacak. ABD donanmasının yüzde 33'ü bölgeye yığıldı. Ayrıca ABD kuvvetlerinin yüzde 25'i de bölgede. Asıl amaç şuydu; İran'ın 2-3 bin arasında balistik füze sistemi var. Bunlar havaya atıldığı anda itibaren bunları durdurmak imkansız. Bunları durdurmak için bataryaları vurmak lazım. Bunun için yoğun sistemleri gerek.

ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz

İran füzelerini ateşlemeden vurulması amaçtı. ABD bir yandan bunu hesap ediyor. Bir yandan da İran'ın hava savunma sistemlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bahreyn'deki üssün vurulması ABD'yi savaşa çekmek demektir.

''TARİHTE İLK''

Bölgede büyük sürpriz olabilir. de savaşa katılabilir. Tarihin ilk elektronik harp savaşını göreceğiz. Tarihin ilk elektronik ve hava savaşı bizi bekliyor.''

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#körfez ülkeleri
#Elektronik Harp
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.