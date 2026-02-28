İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’da hava savunma sistemleri devreye girdi, başkentin batı ve merkezinden patlama sesleri duyuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı saldırıya başladıklarını açıklarken, İçişleri Bakanlığı kamu düzeni için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz İsrail'in saldırılarının ardından İran, İsrail'e geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatırken, çatışmalar Körfez ülkelerini de etkileyerek bölgesel bir gerilime yol açtı. İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattı. İran'dan ateşlenen füzeler Körfez ülkeleri (BAE, Bahreyn, Katar) ile ABD üslerini de hedef aldı. ABD, İsrail'e destek verirken, bölgede yoğun askeri varlığı bulunuyor. Uzmanlar, savaşın önceden planlandığını, elektronik harp ve hava saldırılarını içereceğini ve Körfez ülkelerinin de katılabileceğini belirtiyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE KIRMIZI ALARM

ABD'nin de İsrail'e destek vermesi sonrası İran'dan ateşlenen füzelerin ABD üslerini hedef aldığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail'e geniş çaplı füze ve İHA saldırılarına başladı.

BAE, Bahreyn, Katar gibi ülkelere füze düştü ve hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

''TARİHTE İLK OLACAK''

Orta Doğu'yu felakete sürükleyecek savaşa Körfez ülkelerinin de dahil olacağı konuşuluyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner TGRT Haber'e savaş ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner, Alper Altun'un sorularını şöyle cevapladı:

''Bu savaş önceden planlanmıştı. Hava saldırıları ve füze saldırıları olacak. ABD donanmasının yüzde 33'ü bölgeye yığıldı. Ayrıca ABD kuvvetlerinin yüzde 25'i de bölgede. Asıl amaç şuydu; İran'ın 2-3 bin arasında balistik füze sistemi var. Bunlar havaya atıldığı anda itibaren bunları durdurmak imkansız. Bunları durdurmak için bataryaları vurmak lazım. Bunun için yoğun elektronik harp sistemleri gerek.

İran füzelerini ateşlemeden vurulması amaçtı. ABD bir yandan bunu hesap ediyor. Bir yandan da İran'ın hava savunma sistemlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bahreyn'deki üssün vurulması ABD'yi savaşa çekmek demektir.

''TARİHTE İLK''

Bölgede büyük sürpriz olabilir. Körfez ülkeleri de savaşa katılabilir. Tarihin ilk elektronik harp savaşını göreceğiz. Tarihin ilk elektronik ve hava savaşı bizi bekliyor.''