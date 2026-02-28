ABD-İran karşılıklı saldırıları sonrası İngiltere'den savaş açıklaması

İngiltere hükümet sözcüsü, ⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğini ve bu nedenle müzakere yoluyla çözüme ulaşma çabalarını sürekli desteklediklerini bildirdi.

İNGİLİZ VATANDAŞLARINA UYARI

Sözcü, öncelikli hedeflerinin, bölgedeki İngiliz vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve 7 gün 24 saat konsolosluk yardımı sunmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki müttefiklerimizin güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhütlerimizin bir parçası olarak, bölgede bir dizi savunma kapasitesine sahibiz ve bu kapasiteyi yakın zamanda güçlendirdik. Çıkarlarımızı korumaya hazırız. Daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanma görmek istemiyoruz."

Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin bu saldırılara katılmadığı ve Başbakan Keir Starmer'ın, bu sabah Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık edeceği kaydedildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.